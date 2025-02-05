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Oytun Erbaş'ın Özel Hayat İtirafı Esra Ezmeci'yi Sinirlendirdi

Oytun Erbaş'ın Özel Hayat İtirafı Esra Ezmeci'yi Sinirlendirdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2025 - 19:27

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı ile birlikte Beyaz TV ekranlarında 'Daha Neler' programına başladı. Programın ilk konuğu Klinik Psikolog Esra Ezmeci oldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşulan programda Oytun Erbaş, özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunurken Ezmeci bu sözler karşısında sinirlenerek kendini tutamadı.

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ekonomist Mert Başaran ve Türker Akıncı, Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programının ilk bölümünde Esra Ezmeci'yi konuk etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ekonomist Mert Başaran ve Türker Akıncı, Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programının ilk bölümünde Esra Ezmeci'yi konuk etti.

Klinik Psikolog Ezmeci'nin konuk olduğu bölümde Oytun Erbaş, özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulundu.

Klinik Psikolog Ezmeci'nin konuk olduğu bölümde Oytun Erbaş, özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulundu.

"Çok sevdiysem ne yapıyorum biliyor musun? Çay yapıyor, yemek yapıyor ya mesela. Bana bir çorba yapar mısın diyorum. Salçayı koy, suyu koy karıştır diyorum. Sonra yapıyor ya kulağına gidiyorum evlen benimle." diyen Erbaş, Ezmeci'den tepki aldı.

"Çok sevdiysem ne yapıyorum biliyor musun? Çay yapıyor, yemek yapıyor ya mesela. Bana bir çorba yapar mısın diyorum. Salçayı koy, suyu koy karıştır diyorum. Sonra yapıyor ya kulağına gidiyorum evlen benimle." diyen Erbaş, Ezmeci'den tepki aldı.

Kendini tutamayan Ezmeci, "Kızı kandırıyor. Evlenme vaadiyle kız kandırıyor. Kız inandı ama... Kızı beklentiye soktu. Kız zannetti ki evlenecek...' dedi.

Kendini tutamayan Ezmeci, "Kızı kandırıyor. Evlenme vaadiyle kız kandırıyor. Kız inandı ama... Kızı beklentiye soktu. Kız zannetti ki evlenecek...' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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