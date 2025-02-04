Yeni Bağımlılığımız Hayırlı Olsun! Sude Belkıs'ın Enfes Dizisi Hasçelikler and the City
Yeni Bağımlılığımız Hayırlı Olsun! Sude Belkıs'ın Enfes Dizisi Hasçelikler and the City
Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, Eylül ayında yayınladığı bir vlogla akılalmaz bir dizi serisinin fitilini ateşledi. Arkadaşlarıyla bir takipçisinin düğününe gitme kararı alan Belkıs, yarattığı personalarla Hasçelikler ailesini kurdu ve bu aile öyle bir tuttu ki her bölümü milyonlarca izlenir oldu. Gelin, hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu Hasçelikler'i beraber inceleyelim...
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Twitch yayıncısı ve YouTube içerik üreticisi Sude Belkıs, kendine has içerikleriyle daima farklı bir çizgiden ilerlemiş ve kendi çekirdek kitlesini yaratmıştı.
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Yaratıcı zihninin eserleri Derde Doğru, Emlak Show, Saçma Hikayeler Kuşağı en sevilen içerikleri olurken Belkıs, Eylül ayında yakın arkadaşlarıyla spontane çektiği bir vlogla fenomen haline gelen bir dizi serisini başlattı.
18 Eylül günü bir takipçisinin düğüne gitme kararı alan Sude Belkıs, arkadaşları Nergis, Oğulay, Elifnaz ve Burak'la beraber farklı personalara büründü.
Çektikleri vlogu akrabalarının düğününe giden telaşlı bir Türk ailesi olarak uyarlayan Sude Belkıs, ilk bölümüyle izleyicilerden aşırı olumlu yorumlar aldı. Çünkü karakterlerine büründükleri o kişileri aslında hepimiz bir yerlerden tanıdığımızı hissettik.
Ailenin en küçüğü Neslihan'ın bir türlü birey olarak kabul edilmeyip odasının dahi olmaması, kuzeni Buse'nin sinsilikleri, ablası ve yengesinin sürekli kavga edip düğün gibi ortamlarda düşman çatlatmaları, abisinin aşırı pasif olması her ailede muhakkak gördüğümüz şeylerdi.
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İlk videonun aşırı tutmasının ardından Hasçelikler and the City dizisini başlatan Sude Belkıs, abisi ve yengesinin evlilik yıldönümü yemeğine gitmelerinden tutun da havuzlu eve güne gitmelerine kadar pek çok maceraya atılan bir aile çizdi.
Şu an 7 bölümdür yayında olan Hasçelikler and the City, Sude Belkıs'ın arkadaşları Elifnaz Öngören ve Nergis'le devam ederken Hülya yengeyi canlandıran Oğulay Tefek 3. bölümden sonra diziden ayrıldı.
Ayrıca diziye her bölüm konuk isimler geldiğini de es geçmemek lazım. Bunların en sürpriz olanı ise Nesly'e aşık olan Caka'nın kankası olarak gördüğümüz Aleyna Tilki oldu.
Dizinin ilerleyen bölümlerinde izlediğimiz Caka ve Nesly aşkı, Buse'nin aşırı red flag sevgilisi Uğur'la zoraki nişanı, Fatoş'un DJ Fatosh kimliğine bürünmesi öyle ince işlendi ki hikâyede kusur bulabilmek imkansız!
Yalnızca güldürmeyip bizi geçmişe götürüp epey düşündüren Hasçelikler and the City, kendimizi, annemizi, yengemizi, komşumuzu, toksik ilişkimizi belki de yüzleşmekten korktuğumuz şeyleri gözler önüne seriyor.
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Arkadaşlarıyla nefis bir evren kuran Sude Belkıs'ın Hasçelikler and the City dizisi kesinlikle takdir edilesi bir iş. "Bunları ben de yaşadım" dedirten olayların süregeldiği dizinin uzun ömürlü olmasını diliyor ve gelen yorumları aşağıya bırakıyoruz!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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