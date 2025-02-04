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Oyuncusu Açıkladı: Kızılcık Şerbeti'nde İlhami, Nursema'ya Aşık Olacak mı?

Oyuncusu Açıkladı: Kızılcık Şerbeti'nde İlhami, Nursema'ya Aşık Olacak mı?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 10:57

Show TV'nin 3 sezondur reyting başarısını enfes bir şekilde sürdüren dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bir süredir İlhami karakteriyle Fatih Gühan'ı izliyoruz. Posta Gazetesi'ne konuşan Gühan, İlhami'nin Nursema'ya aşık olup olmayacağını açıkladı.

KAYNAK: Posta

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3. sezon izleyicinin en dikkatini çeken detay Nursema-Firaz-İlhami üçgeni.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3. sezon izleyicinin en dikkatini çeken detay Nursema-Firaz-İlhami üçgeni.

Duygularını İlhami'ye açmasına rağmen karşılık alamayan Nursema'nın kendisini sevmeyen İlhami'yle aile zoruyla evlendirildiğini gördüğümüz fragmanda ortalık daha da karışırken beklenmedik bir itiraf geldi.

Duygularını İlhami'ye açmasına rağmen karşılık alamayan Nursema'nın kendisini sevmeyen İlhami'yle aile zoruyla evlendirildiğini gördüğümüz fragmanda ortalık daha da karışırken beklenmedik bir itiraf geldi.

İlhami'yi canlandıran Fatih Gühan, Posta Gazetesi'ne konuştu ve İlhami'nin Nursema'ya aşık olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

İlhami'yi canlandıran Fatih Gühan, Posta Gazetesi'ne konuştu ve İlhami'nin Nursema'ya aşık olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

İşte Gühan'ın “İlhami de zamanla Nursema’ya aşık olacak mı?” sorusuna yanıtı:

İşte Gühan'ın “İlhami de zamanla Nursema’ya aşık olacak mı?” sorusuna yanıtı:

“Bunu ben de merak ediyorum çünkü senaryo henüz bana da fısıldamadı bunu ama bildiğim şu var; İlhami travmatik bir şekilde geçmişte, trafik kazasında düğün günü eşini kaybetmiş ve bu yüzden gönlünün kapıları tamamen kapalı. Son bölümde Nursema cesurca o kapıyı omuzladı aslında biraz ama o kapının arkası şu an epey yüklü.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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