Oyuncusu Açıkladı: Kızılcık Şerbeti'nde İlhami, Nursema'ya Aşık Olacak mı?

“Bunu ben de merak ediyorum çünkü senaryo henüz bana da fısıldamadı bunu ama bildiğim şu var; İlhami travmatik bir şekilde geçmişte, trafik kazasında düğün günü eşini kaybetmiş ve bu yüzden gönlünün kapıları tamamen kapalı. Son bölümde Nursema cesurca o kapıyı omuzladı aslında biraz ama o kapının arkası şu an epey yüklü.”