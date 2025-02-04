Aleyna Tilki, BelkısTv'nin Dizisi 'Hasçelikler and the City'nin Yeni Konuğu Oldu!
Aleyna Tilki, BelkısTv'nin Dizisi 'Hasçelikler and the City'nin Yeni Konuğu Oldu!
Sude Belkıs'ın YouTube dizisi 'Hasçelikler and the City', kısa sürede geniş kitlelere yayılarak sosyal medyada adından epey bahsettirdi. Şimdilerin popüler içeriği haline gelen 'Hasçelikler and the City'nin en son bölümüne ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konuk oldu. Bölümün çok ufak bir sahnesinde yer alan şarkıcının canlandırdığı karakter dikkat çekti.
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Daha öncelerde Twitch yayınlarıyla tanınan Sude Belkıs, kısa süre içerisinde Youtube'daki kanalık 'BelkısTv'yi de aktif bir şekilde kullanarak içerikler üretmeye başladı. Bu içeriklerden biri de 'Hasçelikler and the City' oldu.
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Hayali Hasçelik ailesi, düğün vlog'unun ardından epey sevildi ve içerik bir diziye dönüştü. Dizi, Neslihan Hasçelik karakterinin ailesiyle yaşadıklarını mizahi bir yönden ele alıyor.
Bölümlerinde farklı konuklara ev sahipliği yapan dizinin yedinci bölümüne ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konuk oldu.
Aleyna Tilki, Caka karakterinin 'kanka'sı olarak 7. bölüme dahil oldu.👇
Aleyna Tilki'nin bölüm için oluşturduğu sokak stili ve leoparlı taytı dikkat çekti. Güzel şarkıcı yalnızca birkaç saniyelik bir sahnede yer aldı.
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