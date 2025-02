Aleyna Tilki, BelkısTv'nin Dizisi 'Hasçelikler and the City'nin Yeni Konuğu Oldu!

Sude Belkıs'ın YouTube dizisi 'Hasçelikler and the City', kısa sürede geniş kitlelere yayılarak sosyal medyada adından epey bahsettirdi. Şimdilerin popüler içeriği haline gelen 'Hasçelikler and the City'nin en son bölümüne ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konuk oldu. Bölümün çok ufak bir sahnesinde yer alan şarkıcının canlandırdığı karakter dikkat çekti.