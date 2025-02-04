Sağlık Sorunu Yüzünden Rol Aldığı Oyundan Ayrılan Azra Akın'ın Yerine Tescilli Güzel Eylem Şenkal Geldi!

''2002 Dünya Güzeli'' olarak tanınan oyuncu ve manken Azra Akın, geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza yaşayarak belinden sakatlanmıştı. Sağlık sorunu sebebiyle rol aldığı ''Kaktüs Çiçeği'' isimli tiyatro oyununa devam edemeyen Akın'ın sağlık raporunun yönetmene ulaşmadığı iddia edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre de Azra Akın'ın oyundaki rolü bir başka tescilli güzel Eylem Şenkal'a verildi.