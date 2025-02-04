Sağlık Sorunu Yüzünden Rol Aldığı Oyundan Ayrılan Azra Akın'ın Yerine Tescilli Güzel Eylem Şenkal Geldi!
Sağlık Sorunu Yüzünden Rol Aldığı Oyundan Ayrılan Azra Akın'ın Yerine Tescilli Güzel Eylem Şenkal Geldi!
''2002 Dünya Güzeli'' olarak tanınan oyuncu ve manken Azra Akın, geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza yaşayarak belinden sakatlanmıştı. Sağlık sorunu sebebiyle rol aldığı ''Kaktüs Çiçeği'' isimli tiyatro oyununa devam edemeyen Akın'ın sağlık raporunun yönetmene ulaşmadığı iddia edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre de Azra Akın'ın oyundaki rolü bir başka tescilli güzel Eylem Şenkal'a verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemil İpekçi'nin eliyle ince ince işlediği ikonik bir tasarımla katıldığı yarışmada; zarafeti ve güzelliğiyle 2002 yılının ''Kainat Güzeli'' seçilmişti Azra Akın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçten gülüşüyle kalbimizi fetheden Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu ve çift, Demir adını verdikleri çocuklarını da 2018'in kasım ayında kucaklarına aldı.
Başarılı manken, geride bıraktığımız yıllarda zaman zaman televizyon dizilerinde de rol alarak oyunculuğa olan yatkınlığını seyircisine göstermişti.
Son dönemlerde ''Kaktüs Çiçeği'' isimli bir tiyatro oyununda rol alan Azra Akın, belinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyunda rol almaya devam edemedi.
Bunun üzerine Akın'ın raporunu tiyatro oyununun yönetmeni olan Kemal Başar'a iletmediği ve Akın'ın ''disiplinsiz bir oyuncu'' olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söylenenlerin üzerine Azra Akın'ın menajeri "Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!" ifadeleriyle yaşanan olayı açıkladı.
Kaktüs Çiçeği oyununun kadrosunda artık yer almayacak olan Azra Akın'ın yeri bir başka tescilli güzelle dolduruldu. Azra Akın'ın rolünü 1997'de ''Best Model of the World'' unvanını alan Şenkal canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın