Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısı ''Hatırla Beni''yi Deniz Can Aktaş ile Birlikte Dinlediği Anları Paylaştı!
Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısı ''Hatırla Beni''yi Deniz Can Aktaş ile Birlikte Dinlediği Anları Paylaştı!
Geçtiğimiz senenin başlarında, Çağatay Ulusoy ile arabada şarkı söylediği anlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç, yeni şarkısı ''Hatırla Beni''yi üç gün önce yayınladı. Mert Koç, ''Hatırla Beni'' şarkısını tanıtmak için bu sefer de arkadaşı Deniz Can Aktaş'ı yanına alarak, şarkıyı onunla birlikte dinledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Karizmatik oyuncu Deniz Can Aktaş'ı ''Hudutsuz Sevda'' isimli diziyle ekranlarda görüyoruz son dönemlerde.
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Mustafa Mert Koç'un ise sosyal medyada içerik üreticiliği yaparak başladığı kariyer yolculuğu oyunculukla devam etmişti. Koç, son yıllarda ise müzik kariyerini ön planda tutuyor ve şarkılarıyla gündeme geliyor.
Mustafa Mert Koç'un geçtiğimiz sene yakın dostu Çağatay Ulusoy ile arabada şarkı söylediği anlar çok konuşulmuş, Ulusoy'u adeta ''mağarasından çıkarttığı'' için sosyal medya kullanıcıları ona teşekkür etmişti.
Üç gün önce yeni şarkısı ''Hatırla Beni''nin yayınlanmasının ardından Koç, bu sefer de arkadaşı Deniz Can Aktaş'ı stüdyoya aldı. Ünlü ikili, şarkıyı birlikte dinledikleri anları paylaştı.
İşte o anlar👇
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