Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısı ''Hatırla Beni''yi Deniz Can Aktaş ile Birlikte Dinlediği Anları Paylaştı!

Geçtiğimiz senenin başlarında, Çağatay Ulusoy ile arabada şarkı söylediği anlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç, yeni şarkısı ''Hatırla Beni''yi üç gün önce yayınladı. Mert Koç, ''Hatırla Beni'' şarkısını tanıtmak için bu sefer de arkadaşı Deniz Can Aktaş'ı yanına alarak, şarkıyı onunla birlikte dinledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.