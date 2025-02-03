Amerika'da Yaşayan Bir Bebek Bakıcısı Sabahtan Akşama Gün İçinde Neler Yaptığını Paylaştı

Bebek bakıcılığı, ülkemizde olduğundan daha ziyade yurt dışında revaçta olan bir meslek olarak öne çıkıyor. Amerika'da ise çalışan anne ve babaların sıklıkla başvurduğu bir yol olarak, bebekleri okul veya yuvaya gitme çağına gelene kadar bakıcıya emanet etmek şeklinde beliriyor.

Amerika'da yaşayan bir Türk kadın, bebek bakıcılığı yaparken bir gününün nasıl geçtiğini ''Bebekle tek başına'' ismini vererek vlogladı. Kullanıcının paylaşımı kısa sürede birçok beğeni topladı.