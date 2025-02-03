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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İlişkisinde Herkese Garip Ama Onlara Normal Gelen Şeyleri Anlattı!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İlişkisinde Herkese Garip Ama Onlara Normal Gelen Şeyleri Anlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 23:37

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Bilindiği üzere evliliğin son durak olduğu her ilişki, kendi dinamiğine ve kendi kurallarına sahiptir. Çiftlerin, birbirlerinin kırmızı çizgilerine duydukları saygı; ilişkinin en temel yapı taşlarından birini oluşturur. 

Bir sosyal medya kullanıcısı da eşiyle ilişkilerinde uydukları kural ve saygı gösterdikleri sınırları ayna karşısına geçip makyaj yaparken anlattı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, ayna karşısında günlük makyajını yaparken takipçileriyle paylaşmak için aşk ve ilişkiler temalı bir video çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ayna karşısında günlük makyajını yaparken takipçileriyle paylaşmak için aşk ve ilişkiler temalı bir video çekti.

Videoda diğer herkese garip, eşi ve ona normal gelen davranışları anlattı. ''Herkes kendi ütüsünü kendi yapar, dolabını kendi yerleştirir'' diyen kullanıcı, ilişkilerindeki kuralları başka örneklerle de destekledi.

Videoda diğer herkese garip, eşi ve ona normal gelen davranışları anlattı. ''Herkes kendi ütüsünü kendi yapar, dolabını kendi yerleştirir'' diyen kullanıcı, ilişkilerindeki kuralları başka örneklerle de destekledi.

Kullanıcının verdiği diğer örnekleri merak edenler için videonun tamamını şöyle bırakalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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