Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İlişkisinde Herkese Garip Ama Onlara Normal Gelen Şeyleri Anlattı!

Bilindiği üzere evliliğin son durak olduğu her ilişki, kendi dinamiğine ve kendi kurallarına sahiptir. Çiftlerin, birbirlerinin kırmızı çizgilerine duydukları saygı; ilişkinin en temel yapı taşlarından birini oluşturur.

Bir sosyal medya kullanıcısı da eşiyle ilişkilerinde uydukları kural ve saygı gösterdikleri sınırları ayna karşısına geçip makyaj yaparken anlattı.