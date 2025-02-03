Yaptığı ''Sıkıntılı'' Yorumla Merceğine Girmeyi Başaran Takipçisine Didem Soydan'dan Sert Çıkış!

Kusursuza yakın fiziği, fit vücudu ve kendine has stiliyle her dönem konuşulan ünlü manken Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi güzelliğinin yanı sıra hazır cevap halleri ve sosyal medya üzerinden takipçilerine verdiği cevaplarla da gündem oluyor. Ünlü manken, son paylaştığı gönderinin altına gelen bir yoruma sert çıkıştı. Soydan'ın bu tepkisi diğer takipçilerin gözünden kaçmadı.