Yaptığı ''Sıkıntılı'' Yorumla Merceğine Girmeyi Başaran Takipçisine Didem Soydan'dan Sert Çıkış!
Yaptığı ''Sıkıntılı'' Yorumla Merceğine Girmeyi Başaran Takipçisine Didem Soydan'dan Sert Çıkış!
Kusursuza yakın fiziği, fit vücudu ve kendine has stiliyle her dönem konuşulan ünlü manken Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi güzelliğinin yanı sıra hazır cevap halleri ve sosyal medya üzerinden takipçilerine verdiği cevaplarla da gündem oluyor. Ünlü manken, son paylaştığı gönderinin altına gelen bir yoruma sert çıkıştı. Soydan'ın bu tepkisi diğer takipçilerin gözünden kaçmadı.
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Podyumların ve moda dergilerinin sevilen yüzlerinden Didem Soydan, uzun yıllar Türkiye'deki moda sektöründe fit vücuduyla aranan isimlerden biri olmayı başarmıştı.
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Son yıllarda mankenlik kariyerinden ziyade Umut Eker ile kurduğu giyim markasıyla gündeme geliyor son zamanlarda.
Markasının tanıtımını sosyal medyası üzerinden sık sık yapan Soydan, gündelik hayatına dair detayları da yine kendi hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumları hazır cevaplılıkla yanıtlayan Didem Soydan, en son ''Cadıyı kucakla'' notunu düştüğü bir kareyi paylaştı.👇
Bir takipçisi bu kareye ''Bu aralar bi sıkıntısı var ama hadi bakalım'' yorumu yapınca Soydan, ''kardeş ne içiyonuz lan siz'' diyerek çıkıştı👇
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