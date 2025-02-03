67.'si Gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ndeki Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerine Göz Atalım!
67.'si Gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ndeki Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerine Göz Atalım!
Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulurken, birbirinden değerli tasarımları sahipleri üzerinde taşıdı. Grammy Ödül Töreni, her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı tasarımcıların özgün tasarımları için adeta bir 'defile'ye dönüştü. Dünyaca ünlü isimlerin, ödül gecesinde neler giydiğini merak ediyorsanız sizleri bu yazımızla baş başa bırakıyoruz. Keyifli okumalar🌸
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Bu sene 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'nde müzik dünyasının başarılı isimleri hak ettikleri ödüllere kavuşurken, kırmızı halı da birbirinden ikonik tasarımların 'kendini göstermesine' aracılık etti.
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Birbirinden ünlü isimlerin adeta şıklık yarışına girdiği bu gecede kim, ne giymiş; kim sadeliğiyle stilini konuştururken kim şaşalı elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırmış haydi gelin beraber inceleyelim!
Taylor Swift
Lady Gaga
Chappell Roan
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Kehlani
Billie Eilish
Sabrina Carpenter
Miley Cyrus
Alicia Keys
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Amy Allen
Babyface
Cardi B
Charli XCX
Beyonce
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Gracie Abrams
Kali Uchis
Zuri Hall
Madison Beer
Kelsea Ballerini
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Paris Hilton
Raye
St. Vincent
Will Smith
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