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67.'si Gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ndeki Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerine Göz Atalım!

67.'si Gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ndeki Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerine Göz Atalım!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 19:00

Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulurken, birbirinden değerli tasarımları sahipleri üzerinde taşıdı. Grammy Ödül Töreni, her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı tasarımcıların özgün tasarımları için adeta bir 'defile'ye dönüştü. Dünyaca ünlü isimlerin, ödül gecesinde neler giydiğini merak ediyorsanız sizleri bu yazımızla baş başa bırakıyoruz. Keyifli okumalar🌸

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Bu sene 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'nde müzik dünyasının başarılı isimleri hak ettikleri ödüllere kavuşurken, kırmızı halı da birbirinden ikonik tasarımların 'kendini göstermesine' aracılık etti.

Bu sene 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'nde müzik dünyasının başarılı isimleri hak ettikleri ödüllere kavuşurken, kırmızı halı da birbirinden ikonik tasarımların 'kendini göstermesine' aracılık etti.

Birbirinden ünlü isimlerin adeta şıklık yarışına girdiği bu gecede kim, ne giymiş; kim sadeliğiyle stilini konuştururken kim şaşalı elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırmış haydi gelin beraber inceleyelim!

Birbirinden ünlü isimlerin adeta şıklık yarışına girdiği bu gecede kim, ne giymiş; kim sadeliğiyle stilini konuştururken kim şaşalı elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırmış haydi gelin beraber inceleyelim!

Taylor Swift

Taylor Swift

Lady Gaga

Lady Gaga

Chappell Roan

Chappell Roan
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Kehlani

Kehlani

Billie Eilish

Billie Eilish

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Alicia Keys

Alicia Keys
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Amy Allen

Amy Allen

Babyface

Babyface

Cardi B

Cardi B

Charli XCX

Charli XCX

Beyonce

Beyonce
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Gracie Abrams

Gracie Abrams

Kali Uchis

Kali Uchis

Zuri Hall

Zuri Hall

Madison Beer

Madison Beer

Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini
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Paris Hilton

Paris Hilton

Raye

Raye

St. Vincent

St. Vincent

Will Smith

Will Smith

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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