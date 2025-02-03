67.'si Gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ndeki Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerine Göz Atalım!

Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulurken, birbirinden değerli tasarımları sahipleri üzerinde taşıdı. Grammy Ödül Töreni, her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı tasarımcıların özgün tasarımları için adeta bir 'defile'ye dönüştü. Dünyaca ünlü isimlerin, ödül gecesinde neler giydiğini merak ediyorsanız sizleri bu yazımızla baş başa bırakıyoruz. Keyifli okumalar🌸