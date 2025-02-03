O da Artık Bir Kız Babası: Ünlü Oyuncu İlker Aksum İlk Bebeğini Kucağına Aldı!

''Yabancı Damat'' ve ''Canım Ailem'' gibi yer aldığı birçok televizyon dizisinde hayat verdiği karakterleri seyircisine oldukça başarılı bir şekilde yansıtan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında bir süredir birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda kız çocukları olacağının haberini veren Aksum, ''Evliliği herkese tavsiye ediyorum'' demeyi de ihmal etmemiş ve mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarının haberini takipçilerine vermiş oldu.