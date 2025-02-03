O da Artık Bir Kız Babası: Ünlü Oyuncu İlker Aksum İlk Bebeğini Kucağına Aldı!
O da Artık Bir Kız Babası: Ünlü Oyuncu İlker Aksum İlk Bebeğini Kucağına Aldı!
''Yabancı Damat'' ve ''Canım Ailem'' gibi yer aldığı birçok televizyon dizisinde hayat verdiği karakterleri seyircisine oldukça başarılı bir şekilde yansıtan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında bir süredir birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda kız çocukları olacağının haberini veren Aksum, ''Evliliği herkese tavsiye ediyorum'' demeyi de ihmal etmemiş ve mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarının haberini takipçilerine vermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu İlker Aksum'u en son televizyon ekranlarında intikam uğruna Kapadokya'ya giden bir iş adamı rolüyle Siyah Kalp dizisinde izledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksum, daha önceki yıllarda 'Ramo', 'Canım Ailem' ve '20 Dakika' gibi pek çok dizide yer alarak yıldızını parlatmış ve oyunculuk alanında kendini ispat etmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
Ünlü oyuncu, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmişti. Kısa bir süre sonra da çift, bebek beklediklerini duyurmuştu.
Kız çocukları olacağını söyleyen İlker Aksum, bu müjdeli haberi "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” cümleleriyle açıklamıştı.
Aksum çiftinin biricik kızları dünyaya geldi. İlker ve Dilay Aksum çifti bebeklerine ''Lila'' ismini verdi👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın