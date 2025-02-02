''Dünyanın En Güzel Duygusu Aşk'' Demişti: Melis İşiten Özel Hayatına Dair Çarpıcı İtiraflarda Bulundu!
''Dünyanın En Güzel Duygusu Aşk'' Demişti: Melis İşiten Özel Hayatına Dair Çarpıcı İtiraflarda Bulundu!
2014 yılında dünyaevine girmelerinin ardından 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alan ünlü oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in adını sık sık duyar olmuştuk. İkili, sonsuz neşe ve eğlenceyle yaşadıkları aşkları ve kızlarına sergiledikleri ''örnek ebeveyn'' tutumlarıyla gündeme gelen çift, 2019 yılında boşanarak aşka olan inancımızı zedelemişti.
Melis İşiten, Oya Çınar'ın ''Oyalamaca'' isimli Youtube programına konuk oldu. İşiten, özel yaşantısına dair hem samimi hem de çarpıcı itiraflara imza attı.
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Kocaman mutluluk dolu gülümsemesi ve samimi tavırlarıyla şimdilerde ''Zaten Şov'' isimli Youtube programının sunuculuğunu üstlenen Melis İşiten'i mutlaka biliyorsunuzdur.
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Kendisi yıllar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmiş ve ikilinin evliliklerinden kızları Ada dünyaya gelmişti.
Ünlü çift 2019 yılında yollarını dostane bir şekilde ayırdı. Kızları Ada için hala sık sık görüşmeye devam eden çift çoğu kez ebeveynlikleriyle sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Bir anne olarak yaptıklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmesinin yanı sıra özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da son dönemde gündeme geliyor Melis İşiten.
Öyle ki kendisi en son aşka olan inancımı yeşertecek, duygusal bir video paylaşmış ve ''Aşık olduğun biriyle bir hayatı paylaşmak dünyanın en kıymetli şeyi bence'' ifadelerine o gönderisinde yer vermişti.
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Oya Çınar'ın programına konuk olan güzel oyuncu, özel hayatı hakkında samimi olduğu kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Uraz ile (Kaygılaroğlu) boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'yardım lazım mı' mesajları alıyordum. '' diyerek kendisine gelen mesajları itiraf eden İşiten...
Kendisine yöneltilen bir başka soruyu ise ''Çok acayip çok sağlam aldatılma hikayelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığımız (arkadaşlarımla)...'' diyerek daha önce aldatıldığını itiraf etti.
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