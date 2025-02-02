''Dünyanın En Güzel Duygusu Aşk'' Demişti: Melis İşiten Özel Hayatına Dair Çarpıcı İtiraflarda Bulundu!

2014 yılında dünyaevine girmelerinin ardından 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alan ünlü oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in adını sık sık duyar olmuştuk. İkili, sonsuz neşe ve eğlenceyle yaşadıkları aşkları ve kızlarına sergiledikleri ''örnek ebeveyn'' tutumlarıyla gündeme gelen çift, 2019 yılında boşanarak aşka olan inancımızı zedelemişti.

Melis İşiten, Oya Çınar'ın ''Oyalamaca'' isimli Youtube programına konuk oldu. İşiten, özel yaşantısına dair hem samimi hem de çarpıcı itiraflara imza attı.