Aşka Olan İnancı Hala İlk Günkü Kadar Taze Olan Melis İşiten'den Kalbimizi Isıtan Tek Eşlilik Yorumu

Youtube'daki programı 'Zaten Şov' ile yıldızı parlayan Melis İşiten, son dönemlerde gerek programında ağırladığı konukları gerekse de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan bir oyuncu. Kendisi programında geçen ve aşk hakkında konuştuğu bir kesitini paylaştı.