Aşka Olan İnancı Hala İlk Günkü Kadar Taze Olan Melis İşiten'den Kalbimizi Isıtan Tek Eşlilik Yorumu
Aşka Olan İnancı Hala İlk Günkü Kadar Taze Olan Melis İşiten'den Kalbimizi Isıtan Tek Eşlilik Yorumu
Youtube'daki programı 'Zaten Şov' ile yıldızı parlayan Melis İşiten, son dönemlerde gerek programında ağırladığı konukları gerekse de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan bir oyuncu. Kendisi programında geçen ve aşk hakkında konuştuğu bir kesitini paylaştı.
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Oyuncu Melis İşiten'i Yolo'nun kurucsu ve şimdilerde Youtube'da sunuculuğunu yaptığı eğlence programı 'Zaten Şov' ile tanıyouruz.
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İşiten, 2014 yılında kendi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmişti. İkili o dönemlerde mutlu evlilikleri ve uyumlu duruşlarıyla en çok konuşulan çiftlerden biriydi.
2019 yılında evliliklerini dostça noktalandıran çiftin bu birlikteliklerinden 'Ada' isminde dünya tatlısı bir de kızları var.
Melis İşiten, 'Zaten Şov' programında geçen kendisine ait bir kesiti sosyal medya hesabında paylaştı. Aşk hakkında konuşan İşiten, dünyanın en güzel duygusunun aşk olduğunu ifade etti.
''Tek eşliliğe inanılmaz inanıyorum'' diyen oyuncu, ''Aşık olduğun biriyle bir hayatı paylaşmak dünyanın en kıymetli şeyi bence, eğer böyle bir fırsatınız varsa tadını çıkartın!'' ifadesiyle izleyenleri duygulandırdı.
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Melis İşiten'in duygusal paylaşımı için👇
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