Sindirim Sisteminde Ne Olup Bittiğini Açıklayan Danla Bilic'ten 'Tuvalete Çıkınca Çok Mutlu Oluyorum' İtirafı

Sosyal medyada ürettiği içerikler ile popülerleşen Danla Bilic, aşk hayatı ve çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim. Ünlü Influencer, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İtiraf üzerine itirafta bulunan Bilic, tuvalete çıkma alışkanlıklarını da paylaştı.