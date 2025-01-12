Sindirim Sisteminde Ne Olup Bittiğini Açıklayan Danla Bilic'ten 'Tuvalete Çıkınca Çok Mutlu Oluyorum' İtirafı
Sindirim Sisteminde Ne Olup Bittiğini Açıklayan Danla Bilic'ten 'Tuvalete Çıkınca Çok Mutlu Oluyorum' İtirafı
Sosyal medyada ürettiği içerikler ile popülerleşen Danla Bilic, aşk hayatı ve çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim. Ünlü Influencer, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İtiraf üzerine itirafta bulunan Bilic, tuvalete çıkma alışkanlıklarını da paylaştı.
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Influencer Danla Bilic'i artık tanımayanınız yoktur. Bir internet ünlüsü haline gelen Bilic, çektiği makyaj videolarıyla ünlenmiş ve daha sonra bu popülerliğini Instagram ve TikTok gibi sosyal mecralara da taşıyarak sosyal medya fenomeni haline gelmişti.
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Dobralığı ve samimi açıklamalarıyla ön planda olan Bilic, son yıllarda göz önünde yaşadığı aşklarıyla epey konuşulmuştu.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Danla Bilic ve Ala Tokel ikilisi sevgili tercihlerini de milli futbolcularımızdan yana kullandıkları dönemde magazin gündeminden hiç düşmemişlerdi.
Güncelde ise Danla Bilic, Berk Çetin ile beraber.👇
Böylesine attığı her adım, giydiği her kıyafet ve söylediği her söz konuşulan Danla Bilic, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Programa Bilic'in yaptığı 'tuvalet' açıklaması damga vurdu.
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Danla Bilic, ''Tuvalete çıkınca çok mutlu oluyorum. Çünkü çok zor. Sindirim sistemimde o final yok. Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o.'' 👇
Danla Bilic'in açıklamasının tamamını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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Yapacağınız haber içeriğine s okayım 🤢
çıkış kaslarında sorun olmuş ve ameliyatla tekrar sıkılaştırmış olabilir