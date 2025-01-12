Reynmen 'Sakin Kal Seyfullah' Demişti: Sefo Önce Reynmen'in Adını Değiştirdi Sonra Bonita'nın Kapağından Sildi
Reynmen 'Sakin Kal Seyfullah' Demişti: Sefo Önce Reynmen'in Adını Değiştirdi Sonra Bonita'nın Kapağından Sildi
Yeni yıla girmemizin ardından zaten her zaman kaoslarla dolu olan rap dünyasında gerilim ve atışmalar hız kesmeden devam etti. İki ünlü rapçi Sefo ve Reynmen, sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi. Sefo, eski dostu Reynmen ile ortak kliplerinden hak ettiği kazancı alamadığını iddia etti. Bunun üzerine upuzun bir yazı yayımlayan Reymen'e Sefo'dan misilleme gecikmedi. Reynmen'in adını 'Yağmuradam' olarak değiştiren Sefo, Bonita'nın klip kapağından Reynmen'i kaldırdı.
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Ünlü rapçi Sefo, 'Bilmem mi?' ve 'Bonita' şarkılarıyla geçtiğimiz yıllarda başarılı bir çıkış elde etmişti.
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Sefo, 'Bonita' şarkısını Reynmen ile birlikte seslendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise o şarkıdan hakkı olan kazancı ve ödemeleri Reynmen'den alamadığını açıklayarak sosyal medyayı sarsmıştı. İki ünlü rapçi bu olayların ardından davalık olmuştu.
Bu açıklamanın ardından Reynmen, bir dostlukları olduğunu; Sefo'ya ödemelerini düzenli yaptıklarını açıkladığı bir yazı paylaştı. ''O dönem seni konserlerime götürdüm, tatil yaptırdım; çok mutlu olmuştunuz!'' ifadelerine yazısında yer verdi.
''Niyetin beni topluluğa karşı küçük düşürmek'' diyen Reynmen, ''Yazık ettin kendine, daha fazla kendini küçük düşürüp bizi rezil etme'' cümleleriyle Sefo'ya seslendi.
Bu yazılanların ardından Sefo, Reynmen ile birlikte seslendirdikleri şarkı olan 'Bonita'da bazı değişimlere gitti. Reynmen'in adını 'Yağmuradam' olarak güncelledi.
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Bir de üzerine şarkının kapağından photoshop yardımıyla Reynmen'i sildi.👇
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