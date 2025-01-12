Reynmen 'Sakin Kal Seyfullah' Demişti: Sefo Önce Reynmen'in Adını Değiştirdi Sonra Bonita'nın Kapağından Sildi

Yeni yıla girmemizin ardından zaten her zaman kaoslarla dolu olan rap dünyasında gerilim ve atışmalar hız kesmeden devam etti. İki ünlü rapçi Sefo ve Reynmen, sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi. Sefo, eski dostu Reynmen ile ortak kliplerinden hak ettiği kazancı alamadığını iddia etti. Bunun üzerine upuzun bir yazı yayımlayan Reymen'e Sefo'dan misilleme gecikmedi. Reynmen'in adını 'Yağmuradam' olarak değiştiren Sefo, Bonita'nın klip kapağından Reynmen'i kaldırdı.