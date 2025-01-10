Doğukan Güngör'ün Kayak Tatili Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Doğukan Güngör'ün Kayak Tatili Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Kızılcık Şerbeti dizisiyle başarılı bir çıkış elde eden Doğukan Güngör, özel hayatıyla da manşetlerden düşmeyen bir isim biliyorsunuz. Kendisi en son O Ses Türkiye'deki performansıyla gündem olmuştu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabında paylaştığı kayak tatili pozlarıyla gündeme geldi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, dizideki karakteriyle sosyal medyanın dilinden düşmüyor biliyorsunuz.
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Aynı zamanda özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan Güngör, en son 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programındaki performansıyla gündeme gelmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde gündeme damgasını vuran yangın sahnesinin ardından Doğukan Güngör'ün buz gibi kayak tatilinde verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 👇
Güngör'ün kayak kombini de dikkat çekti👇
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