Doğukan Güngör'ün Kayak Tatili Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Kızılcık Şerbeti dizisiyle başarılı bir çıkış elde eden Doğukan Güngör, özel hayatıyla da manşetlerden düşmeyen bir isim biliyorsunuz. Kendisi en son O Ses Türkiye'deki performansıyla gündem olmuştu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabında paylaştığı kayak tatili pozlarıyla gündeme geldi.