Rota Yeniden Oluşturuluyor: Arda Turan Barcelona'nın Ardından Şimdi de Atina'daki Bankıyla Gündeme Geldi
Rota Yeniden Oluşturuluyor: Arda Turan Barcelona'nın Ardından Şimdi de Atina'daki Bankıyla Gündeme Geldi
Eski futbolcu ve şimdilerde teknik adam olan Arda Turan, futbol kariyerinin yanı sıra oldukça magazinsel bir kişi olarak da sık sık karşımıza çıkıyor. Eşi Aslıhan Turan ile olan paylaşımlarıyla da epey konuşulan Arda Turan'ın her yaptığı sosyal medyada olay oluyor. Kendisinin yıllar önce Barcelona'da bir bankta otururken çekildiği fotoğraf da epey konuşulmuş ve Türklerin uğrak yeri haline gelmişti. Arda Turan, Atina seyahatinde yeni bir bankta otururken bir pozunu paylaştı. Bankın yerini bulma işini ise takipçilerine bıraktı.
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2000 yılında Galatasaray'a transfer olmasının ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Arda Turan, şimdilerde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstleniyor biliyorsunuz.
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Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Hamza Arda Turan ve Asil Aslan Turan isminde iki oğlu var.
Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan; sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Arda Turan, yıllar önce Barcelona'daki bir bankta verdiği pozla gündeme gelmişti. O bank, Turan'ın ardından Türklerin uğrak yeri haline gelerek hafızalara kazınmıştı.
Öyle ki milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt bile Barcelona'ya gittiğinde rotasını Arda Turan bankına çevirmiş ardından o bankta verdiği pozu işte böyle sosyal medyasında paylaşmıştı👇
Bugün ise Arda Turan Yunanistan'da bir bankta poz verdi. Sosyal medyasında Atina'daki yeni karesini paylaşan teknik adam bankın yerini bulmayı takipçilerine bıraktı. 👇
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