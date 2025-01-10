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Rota Yeniden Oluşturuluyor: Arda Turan Barcelona'nın Ardından Şimdi de Atina'daki Bankıyla Gündeme Geldi

Rota Yeniden Oluşturuluyor: Arda Turan Barcelona'nın Ardından Şimdi de Atina'daki Bankıyla Gündeme Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 23:17

Eski futbolcu ve şimdilerde teknik adam olan Arda Turan, futbol kariyerinin yanı sıra oldukça magazinsel bir kişi olarak da sık sık karşımıza çıkıyor. Eşi Aslıhan Turan ile olan paylaşımlarıyla da epey konuşulan Arda Turan'ın her yaptığı sosyal medyada olay oluyor. Kendisinin yıllar önce Barcelona'da bir bankta otururken çekildiği fotoğraf da epey konuşulmuş ve Türklerin uğrak yeri haline gelmişti. Arda Turan, Atina seyahatinde yeni bir bankta otururken bir pozunu paylaştı. Bankın yerini bulma işini ise takipçilerine bıraktı.

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2000 yılında Galatasaray'a transfer olmasının ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Arda Turan, şimdilerde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstleniyor biliyorsunuz.

2000 yılında Galatasaray'a transfer olmasının ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Arda Turan, şimdilerde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstleniyor biliyorsunuz.

Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Hamza Arda Turan ve Asil Aslan Turan isminde iki oğlu var.

Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Hamza Arda Turan ve Asil Aslan Turan isminde iki oğlu var.

Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan; sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Arda Turan, yıllar önce Barcelona'daki bir bankta verdiği pozla gündeme gelmişti. O bank, Turan'ın ardından Türklerin uğrak yeri haline gelerek hafızalara kazınmıştı.

Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan; sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Arda Turan, yıllar önce Barcelona'daki bir bankta verdiği pozla gündeme gelmişti. O bank, Turan'ın ardından Türklerin uğrak yeri haline gelerek hafızalara kazınmıştı.

Arda Turan, belgeseli için bu bankı tekrar ziyaret etmiş ve orada güncel bir poz vermişti.

Öyle ki milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt bile Barcelona'ya gittiğinde rotasını Arda Turan bankına çevirmiş ardından o bankta verdiği pozu işte böyle sosyal medyasında paylaşmıştı👇

Öyle ki milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt bile Barcelona'ya gittiğinde rotasını Arda Turan bankına çevirmiş ardından o bankta verdiği pozu işte böyle sosyal medyasında paylaşmıştı👇

Bugün ise Arda Turan Yunanistan'da bir bankta poz verdi. Sosyal medyasında Atina'daki yeni karesini paylaşan teknik adam bankın yerini bulmayı takipçilerine bıraktı. 👇

Bugün ise Arda Turan Yunanistan'da bir bankta poz verdi. Sosyal medyasında Atina'daki yeni karesini paylaşan teknik adam bankın yerini bulmayı takipçilerine bıraktı. 👇

''Kendime Atina'da da Arda Turan bankı buldum. Yerini artık siz bulursunuz.'' notunu düştü.

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Arda Turan bankında yaptıklarıyla gülümseten X kullanıcılarından bu yazımızda bahsetmiştik👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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