Rota Yeniden Oluşturuluyor: Arda Turan Barcelona'nın Ardından Şimdi de Atina'daki Bankıyla Gündeme Geldi

Eski futbolcu ve şimdilerde teknik adam olan Arda Turan, futbol kariyerinin yanı sıra oldukça magazinsel bir kişi olarak da sık sık karşımıza çıkıyor. Eşi Aslıhan Turan ile olan paylaşımlarıyla da epey konuşulan Arda Turan'ın her yaptığı sosyal medyada olay oluyor. Kendisinin yıllar önce Barcelona'da bir bankta otururken çekildiği fotoğraf da epey konuşulmuş ve Türklerin uğrak yeri haline gelmişti. Arda Turan, Atina seyahatinde yeni bir bankta otururken bir pozunu paylaştı. Bankın yerini bulma işini ise takipçilerine bıraktı.