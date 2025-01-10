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Fatih Terim İlk Lig Maçında Merih Demiral'a Mağlup Oldu, İsyanı Olay Oldu

Fatih Terim İlk Lig Maçında Merih Demiral'a Mağlup Oldu, İsyanı Olay Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 22:57

Fatih Terim, son dönemdeki başarısız Yunanistan deneyiminin ardından yurda dönmüştü. Bu kez de Suudi Arabistan için eşofmanlarını giydi. Hazırlık maçı ve sürecinde olumlu bir etki bırakan Terim, ilk lig maçına kötü başladı. Merih Demiral'ın Al Hilal'i ile karşılaşan Al Shabab sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

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Terim'in Al Shabab'taki başlangıç günleri pozitif bir rüzgarla başladı. Taraftarlar ve yönetimden "İmparator" tezahüratları eksik olmuyor.

Terim'in Al Shabab'taki başlangıç günleri pozitif bir rüzgarla başladı. Taraftarlar ve yönetimden "İmparator" tezahüratları eksik olmuyor.

Ancak ilk lig maçı hayal kırıklığı oldu. Fatih Terim'in Al Shabab'ı Merih Demiral'ın Al Hilal'ine 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Ancak ilk lig maçı hayal kırıklığı oldu. Fatih Terim'in Al Shabab'ı Merih Demiral'ın Al Hilal'ine 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Maçı 3-0 yapan golden sonra tecrübeli teknik adamın ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Maçı 3-0 yapan golden sonra tecrübeli teknik adamın ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

İşte o çok konuşulan tepki...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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