Fatih Terim İlk Lig Maçında Merih Demiral'a Mağlup Oldu, İsyanı Olay Oldu

Fatih Terim, son dönemdeki başarısız Yunanistan deneyiminin ardından yurda dönmüştü. Bu kez de Suudi Arabistan için eşofmanlarını giydi. Hazırlık maçı ve sürecinde olumlu bir etki bırakan Terim, ilk lig maçına kötü başladı. Merih Demiral'ın Al Hilal'i ile karşılaşan Al Shabab sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...