Fransız L'Equipe, Yusuf Dikeç'in Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediğini Söyledi
Fransız L'Equipe, Yusuf Dikeç'in Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediğini Söyledi
2024 yazında Paris'i ve olimpiyatları esir alan Yusuf Dikeç fenomeni halen geçerliliğini koruyor. Dizi teklifleri, oyun ihtimalleri ve söyleşiler derken röportaj talepleri de sürüyor. Fransa merkezli L'Equipe de röportaj yapmak isteyen kuruluşlardan oldu. Ancak bunu gerçekleştiremediler. Onlar da neden bunu gerçekleştiremediklerini haberleştirdi.
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Yaz aylarından bu yana olimpik sporlardaki en önemli figür Yusuf Dikeç oldu desek abartı olmaz. Ülkemizde de söyleşilere katılan Dikeç'e uluslararası basın da ilgi duyuyor. Onlardan biri de L'Equipe oldu.
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Ancak L'Equipe bunu gerçekleştiremedi, sebebi ise menajerinin röportaj için para talep etmesi oldu. L'Equipe de bunu haberleştirdi.
Başlıkta "Olimpiyat Oyunları sırasında yıldızlaşan Türk atıcı Yusuf Dikeç, sözünü 30.000 Avro'ya satıyor" denilen haberde olayın iç yüzü anlatıldı.
Röportaj girişimlerini gazeteciler şu sözlerle açıkladılar: "Madalya sahibiyle konuşmak umuduyla, MSE Hukuk Bürosu'ndan avukatı Mehmet Ali Akgül'ün ofisindeyiz. Kendisi Dikec'in uzun süredir arkadaşı ve bu yazdan beri bir arkadaştan da fazlası."
İddiaya göre fiyat aşaması ise şu şekilde gerçekleşti: "Şakakları ağaran adam hemen müşterisine fiyatlarını açıklıyor. Gülümsüyor. "Bir milyon!", "Euro?", "Hayır, Türk lirası."
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Gazeteciler buna ve sonrasına "Gazetecilik etiğine meydan okuyan bir özgüvenle" diyorlar. Bu sırada şartlarını da sıralayan Avukat/Menajer kur olarak 27.300 Euro'ya denk gelen parayı mesajla 30 Bin Euro'Ya çıkarıyor.
Avukat bunu Türkiye'de olağan bir durum olarak anlatsa da L'Equipe üyeleri "Ancak Ağustos ayının başında AFP oldukça klasik bir röportaj elde etti; ancak kurallar o zamandan beri değişmiş gibi görünüyor." dedi.
Ayrıca haberde Türk yerel basınından da birileriyle görüştüklerini söyleyen gazeteciler şu notu düşüyorlar, "Birçok yerel gazeteci avukatın şartları karşısında şaşırdı. beIN Sports Türkiye'ye çıktığını söyledikleri sporcunun oradan o kadar para almamış olabileceğini ilettiler."
Gazeteciler haberin sonunda Yusuf Dikeç'e direkt ulaşmak için yazdıklarını ancak bir cevap alamadıklarını yazdılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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