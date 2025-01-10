Fransız L'Equipe, Yusuf Dikeç'in Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediğini Söyledi

2024 yazında Paris'i ve olimpiyatları esir alan Yusuf Dikeç fenomeni halen geçerliliğini koruyor. Dizi teklifleri, oyun ihtimalleri ve söyleşiler derken röportaj talepleri de sürüyor. Fransa merkezli L'Equipe de röportaj yapmak isteyen kuruluşlardan oldu. Ancak bunu gerçekleştiremediler. Onlar da neden bunu gerçekleştiremediklerini haberleştirdi.

Kaynak