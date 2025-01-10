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Premier Lig Ekibi Nottingham Forest’ten Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a 25 Milyon Euro

Premier Lig Ekibi Nottingham Forest’ten Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a 25 Milyon Euro

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.01.2025 - 10:22

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, milli futbolcu için sarı kırmızılı takıma 25 milyon euro’luk teklif sundu. Galatasaray ise bu teklife hiç sıcak bakmadı. Sarı kırmızılı yönetimin planı; Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini uzatıp maaşına da zam yapmak. 

İşte Sabah’ta yer alan Barış Alper Yılmaz haberinin detayları: 

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Süper Lig’in lideri olan ve Avrupa’da da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’ın futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Süper Lig’in lideri olan ve Avrupa’da da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’ın futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Sabah’ta yer alan alan habere göre; Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz’a talip oldu.

Sabah’ta yer alan alan habere göre; Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz’a talip oldu.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklif için masaya oturmadı.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklif için masaya oturmadı.

Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı.

Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı.

İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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