Yapay Zeka Futbol İçin 3 Yeni Kural Önerisinde Bulundu

Futbol halen dünyanın en çok izlenen sporların başında geliyor. Milyarlarca izleyicisi olan bu spora dair herkesin de haliyle bir fikri var. Ortak düşüncelerin yanı sıra ayrıksı fikirler de ortaya çıkabiliyor. Biz de yapay zekaya üç yeni kural eklemek istese bunların ne olacağını sorduk. Yapay Zeka, gerekçeleriyle üç yeni kural paylaştı.