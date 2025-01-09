Yapay Zeka Futbol İçin 3 Yeni Kural Önerisinde Bulundu
Yapay Zeka Futbol İçin 3 Yeni Kural Önerisinde Bulundu
Futbol halen dünyanın en çok izlenen sporların başında geliyor. Milyarlarca izleyicisi olan bu spora dair herkesin de haliyle bir fikri var. Ortak düşüncelerin yanı sıra ayrıksı fikirler de ortaya çıkabiliyor. Biz de yapay zekaya üç yeni kural eklemek istese bunların ne olacağını sorduk. Yapay Zeka, gerekçeleriyle üç yeni kural paylaştı.
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Futbola fayda getirecek üç öneri sorduğumuz Yapay Zeka üç işlevsel neriyle bize geri dönüş yaptı. İşte o detaylar...
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İlk kural... "Futbola yeni bir kural getirecek olsam, oyuncu değişikliklerinde bir yenilik yapardım: “Dönüşümlü oyuncu değişikliği” kuralı."
Kuralın uygulanışı ve gerekçeleri de sıralandı: Bir takım, bir oyuncusunu oyundan alıp yerine başka bir oyuncuyu soktuktan sonra, o oyuncuyu tekrar oyuna döndürebilir. Ancak her oyuncunun bir maç içinde yalnızca bir kez sahaya dönme hakkı olur.
İkinci kural "altın faul"... Eğer bir takım, rakip yarı sahada bir faul kazanırsa ve bu faul pozisyonu golle sonuçlanırsa (direkt serbest vuruştan ya da devam eden pozisyondan), bu gol 2 gol değerinde sayılır.
Ve son kural... Daha mantıklı ve oyunun adaletini geliştirebilecek bir öneri şu olabilir: "Zaman Durdurma Kuralı".
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Zamanla ilgili kuralın getireceği çözüm ise oldukça dikkat çekiciydi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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