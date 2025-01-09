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Tuncay Şanlı, Eski Hocası Beşiktaş'ın Gündemindeki Felix Magath'a Demediğini Bırakmadı

Tuncay Şanlı, Eski Hocası Beşiktaş'ın Gündemindeki Felix Magath'a Demediğini Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 20:42 Son Güncelleme: 09.01.2025 - 21:07

Beşiktaş'ın gündemindeki Felix Magath'la ilgili Tuncay Şanlı'nın sözleri yeniden gündem oldu. Tuncay Şanlı, Alman hocaya adeta ateş püskürmüştü. Komando eğitimi verdiğini söyleyen Şanlı, mobbinge uğradığını da söyledi. Şanlı, 'Türkiye'ye gelirse basın açıklaması yaparım' dedi. Şanlı'nın isyan dolu cümleleri videoda Mehmet Demirkol'u da hayli güldürdü.

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Beşiktaş'ın gündemine bu akşam Felix Magath'ın girdiği iddia edildi. Magath'ın antrenman ve yönetim tarzı yeniden gündem oldu.

Beşiktaş'ın gündemine bu akşam Felix Magath'ın girdiği iddia edildi. Magath'ın antrenman ve yönetim tarzı yeniden gündem oldu.

X'te Taner Bilge isimli kullanıcı daha önce Tucnay Şanlı'nın Magath isyanıyla ilgili paylaştığı videoyu yeniden paylaşarak Beşiktaşlı futbolcuları nelerin beklediğini gösterdi.

X'te Taner Bilge isimli kullanıcı daha önce Tucnay Şanlı'nın Magath isyanıyla ilgili paylaştığı videoyu yeniden paylaşarak Beşiktaşlı futbolcuları nelerin beklediğini gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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