Tuncay Şanlı, Eski Hocası Beşiktaş'ın Gündemindeki Felix Magath'a Demediğini Bırakmadı

Beşiktaş'ın gündemindeki Felix Magath'la ilgili Tuncay Şanlı'nın sözleri yeniden gündem oldu. Tuncay Şanlı, Alman hocaya adeta ateş püskürmüştü. Komando eğitimi verdiğini söyleyen Şanlı, mobbinge uğradığını da söyledi. Şanlı, 'Türkiye'ye gelirse basın açıklaması yaparım' dedi. Şanlı'nın isyan dolu cümleleri videoda Mehmet Demirkol'u da hayli güldürdü.