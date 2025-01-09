Emre Bol, Ali Koç'a Bir Gazetecinin Sorduğu Soruyu Açıklayarak Hayretlere Düşürdü
Emre Bol, Ali Koç'a Bir Gazetecinin Sorduğu Soruyu Açıklayarak Hayretlere Düşürdü
Ali Koç dün akşam kritik bir basın toplantısıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok soru soruldu. Gündem ve Türkiye Kupası temelinde ilerleyen toplantıda kimi gazeteciler sorularına tatmin edici cevap aldı, kimi istediği yanıtı ve manşeti alamadan salondan ayrıldı. Ama bir gazeteci vardı ki onun durumu daha farklıydı. İddia sahibi Emre Bol'a göre bu gazeteciden Ali Koç'a herkesi hayrete düşürecek bir soru geldi.
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Ali Koç'un dün gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında gazeteciler gündeme dair kendilerinin ve kamuoyunun merak ettiklerini sordular.
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Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göreyse bir gazetecinin Ali Koç'a toplantı esnasında olmasa da sorusu farklıydı.
Bol bir gazetecinin Koç'un yanına gelerek “Başkanım yazlığa aldığım beyaz eşyalarla ilgili sıkıntı var. Çözebilir miyiz?” dedi.
Emre Bol bu olayla ilgili "İnanın yerin dibine girdim. Ali Koç vallahi sabırlı adam. Ben olsam başka şeyler söylerdim." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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gazeteci değil futbol muhabiri