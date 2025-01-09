onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Emre Bol, Ali Koç'a Bir Gazetecinin Sorduğu Soruyu Açıklayarak Hayretlere Düşürdü

Emre Bol, Ali Koç'a Bir Gazetecinin Sorduğu Soruyu Açıklayarak Hayretlere Düşürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 17:33

Ali Koç dün akşam kritik bir basın toplantısıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok soru soruldu. Gündem ve Türkiye Kupası temelinde ilerleyen toplantıda kimi gazeteciler sorularına tatmin edici cevap aldı, kimi istediği yanıtı ve manşeti alamadan salondan ayrıldı. Ama bir gazeteci vardı ki onun durumu daha farklıydı. İddia sahibi Emre Bol'a göre bu gazeteciden Ali Koç'a herkesi hayrete düşürecek bir soru geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Koç'un dün gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında gazeteciler gündeme dair kendilerinin ve kamuoyunun merak ettiklerini sordular.

Ali Koç'un dün gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında gazeteciler gündeme dair kendilerinin ve kamuoyunun merak ettiklerini sordular.

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göreyse bir gazetecinin Ali Koç'a toplantı esnasında olmasa da sorusu farklıydı.

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göreyse bir gazetecinin Ali Koç'a toplantı esnasında olmasa da sorusu farklıydı.

Bol bir gazetecinin Koç'un yanına gelerek “Başkanım yazlığa aldığım beyaz eşyalarla ilgili sıkıntı var. Çözebilir miyiz?” dedi.

Bol bir gazetecinin Koç'un yanına gelerek “Başkanım yazlığa aldığım beyaz eşyalarla ilgili sıkıntı var. Çözebilir miyiz?” dedi.

Emre Bol bu olayla ilgili "İnanın yerin dibine girdim. Ali Koç vallahi sabırlı adam. Ben olsam başka şeyler söylerdim." dedi.

Emre Bol bu olayla ilgili "İnanın yerin dibine girdim. Ali Koç vallahi sabırlı adam. Ben olsam başka şeyler söylerdim." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

gazeteci değil futbol muhabiri