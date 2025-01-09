Emre Bol, Ali Koç'a Bir Gazetecinin Sorduğu Soruyu Açıklayarak Hayretlere Düşürdü

Ali Koç dün akşam kritik bir basın toplantısıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok soru soruldu. Gündem ve Türkiye Kupası temelinde ilerleyen toplantıda kimi gazeteciler sorularına tatmin edici cevap aldı, kimi istediği yanıtı ve manşeti alamadan salondan ayrıldı. Ama bir gazeteci vardı ki onun durumu daha farklıydı. İddia sahibi Emre Bol'a göre bu gazeteciden Ali Koç'a herkesi hayrete düşürecek bir soru geldi.