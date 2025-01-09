Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe Sözleri Nedeniyle Vedat Milor'a Cevap Verdi

Vedat Milor, yemek ve şarap eleştirileriyle tanıdığımız ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla yakından takip ettiğimiz bir isim. Espritüel cevaplarıyla birçok kez viral tweetlere imza atan Milor bu kez futbol konusunda konuşmuştu. Milor geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olmuştu. Orada Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözler ve Galatasaray taraftarlığı sebebiyle özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti. Bir tepki de Athena grubunun üyelerinden Gökhan Özoğuz'dan geldi.