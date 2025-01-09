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Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe Sözleri Nedeniyle Vedat Milor'a Cevap Verdi

Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe Sözleri Nedeniyle Vedat Milor'a Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 17:01

Vedat Milor, yemek ve şarap eleştirileriyle tanıdığımız ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla yakından takip ettiğimiz bir isim. Espritüel cevaplarıyla birçok kez viral tweetlere imza atan Milor bu kez futbol konusunda konuşmuştu. Milor geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olmuştu. Orada Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözler ve Galatasaray taraftarlığı sebebiyle özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti. Bir tepki de Athena grubunun üyelerinden Gökhan Özoğuz'dan geldi.

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Vedat Milor katıldığı "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı ve günlerdir konuşulacak sözlere imza attı.

Vedat Milor katıldığı "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı ve günlerdir konuşulacak sözlere imza attı.

Milor programda şampiyon olacaklarına inansa da "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." demişti.

Milor programda şampiyon olacaklarına inansa da "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." demişti.

Bu sözlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba?" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba?" dedi.

Özoğuz, Vedat Milor'u fanatizmle suçlarken "Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar." ifadelerini kullandı.

Özoğuz, Vedat Milor'u fanatizmle suçlarken "Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar." ifadelerini kullandı.

Özoğuz sözlerini "Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." diyerek noktaladı.

Özoğuz sözlerini "Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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