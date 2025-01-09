İngiliz Basınının Mourinho - Everton Haberi Everton Taraftarını İkiye Böldü

Jose Mourinho, Kadıköy'e ayak bastığı ilk andan itibaren kendisini konuşturmayı bir şekilde başardı. Açıklamaları, maç performansları, rakip yorumları ile hep konuşulan isim oldu. Lider Galatasaray'la açılan puan farkı ise ona dair en büyük eleştiri konusu oldu. Zaman zaman Premier Lig'e döneceği konuşulan Mou için yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekizli teknik direktörün Everton'a gideceği iddia edildi. Ama İngiliz taraftarlar bu harekete hiç de sıcak bakmıyor.