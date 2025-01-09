İngiliz Basınının Mourinho - Everton Haberi Everton Taraftarını İkiye Böldü
İngiliz Basınının Mourinho - Everton Haberi Everton Taraftarını İkiye Böldü
Jose Mourinho, Kadıköy'e ayak bastığı ilk andan itibaren kendisini konuşturmayı bir şekilde başardı. Açıklamaları, maç performansları, rakip yorumları ile hep konuşulan isim oldu. Lider Galatasaray'la açılan puan farkı ise ona dair en büyük eleştiri konusu oldu. Zaman zaman Premier Lig'e döneceği konuşulan Mou için yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekizli teknik direktörün Everton'a gideceği iddia edildi. Ama İngiliz taraftarlar bu harekete hiç de sıcak bakmıyor.
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Jose Mourinho'nun kendisini konuşturmadığı bir hafta yaşamadık. Kendi üslubuyla hem takımı hem de rakipleriyle ilgili söyledikleri hep gündem oluyor.
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Kimileri gitmek için yapıyor dese de Mourinho ve Fenerbahçe cephesi Mayıs ayında ipi göğüslemek için çalışmalarına devam ediyor.
Böyle bir dönemde portekizli teknik direktör için İngiltere basınından Everton iddiası geldi. Sosyal medyadaki Everton taraftarı ise ikiye bölündü. İşte o tepkilerden bazıları...
"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının istediği tek şey"
"Asla, o küçük bir kulüp için çok büyük bir efsane"
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"Mourinho'yu küme düşme mücadelesinde görmek tuhaf olurdu"
"Sonunda küme düşebilirler"
"Everton taraftarı yeterince acı çekmedi mi?"
"Futbolda en çok kovulan teknik direktör"
"10. yaş günümden 16'ya kadar her yıl bir trambolinim olsun istedim. Mourinho'yu bundan daha çok istiyorum."
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"Tarih 18 Mayıs 2025, Everton küme düşmüş Southampton'ı yenmeyi başaramadı ve ilk kez küme düşmeye mahkûm oldu. Goodison taraftarların sahaya bir şeyler fırlatmasına rağmen yüksek sesle yuhalarken, Jose Gwladys Street tarafını susturmak için kenar çizgisinden koşuyor."
"Acı asla bitmiyor"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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