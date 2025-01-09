Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile İlgili Transfer İddialarını Yanıtladı

Vedat Muriqi, ülkemizde Eskişehirspor, Giresunspor, Gençlerbirliği, Ç. Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi. Fenerbahçe'deki performansı ona Serie A kapılarını açtı. Fenerbahçe'de kısa sürede kendini sevdiren Vedat'ı Fenerbahçeliler unutamıyor. Her transfer dönemi de Vedat'ın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bu iddialara Vedat'tan yanıt geldi.