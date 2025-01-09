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Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile İlgili Transfer İddialarını Yanıtladı

Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile İlgili Transfer İddialarını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 19:18

Vedat Muriqi, ülkemizde Eskişehirspor, Giresunspor, Gençlerbirliği, Ç. Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi. Fenerbahçe'deki performansı ona Serie A kapılarını açtı. Fenerbahçe'de kısa sürede kendini sevdiren Vedat'ı Fenerbahçeliler unutamıyor. Her transfer dönemi de Vedat'ın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bu iddialara Vedat'tan yanıt geldi.

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Fenerbahçe'de attığı gollerle adından söz ettiren ve Lazio ile Real Mallorca formaları giyen Vedat yine gazete manşetlerini süslüyor.

Fenerbahçe'de attığı gollerle adından söz ettiren ve Lazio ile Real Mallorca formaları giyen Vedat yine gazete manşetlerini süslüyor.

İspanya'da iyi bir performans sergileyen Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin bir kez daha talip olduğu iddia edildi.

İspanya'da iyi bir performans sergileyen Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin bir kez daha talip olduğu iddia edildi.

Vedat, "Benim gideceğim her kulübe neler katacağımı biliyor kulüp yöneticileri veya hocalar. O yüzden her 6 ayda bir ya da ocak ayı transferi veya yaz transferinde bir şeyler oluyor" dedi.

Vedat, "Benim gideceğim her kulübe neler katacağımı biliyor kulüp yöneticileri veya hocalar. O yüzden her 6 ayda bir ya da ocak ayı transferi veya yaz transferinde bir şeyler oluyor" dedi.

Bu yorumu sadece Türkiye için yapmadığını söyleyen Vedat, transfer iddialarına da kapıları kapattı.

Bu yorumu sadece Türkiye için yapmadığını söyleyen Vedat, transfer iddialarına da kapıları kapattı.

İleriki dönemlerde Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyleyen Vedat, şu an için bunun mümkün olmadığını söyledi. Golcü oyuncu "Mallorca bu konuda tekliflere o kadar kapalı ki, hiç benim menajerim sözlü bilse olsa, yazılı bile olsa hiçbir teklifi duymak istemiyor." dedi.

İleriki dönemlerde Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyleyen Vedat, şu an için bunun mümkün olmadığını söyledi. Golcü oyuncu "Mallorca bu konuda tekliflere o kadar kapalı ki, hiç benim menajerim sözlü bilse olsa, yazılı bile olsa hiçbir teklifi duymak istemiyor." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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