Beşiktaş'ta Hoca Adayları Bitmiyor, Şimdi de Felix Magath Aday

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Gün içinde Montella ismi öne çıkmıştı. Ancak akşam saatlerinde yeni bir aday daha ortaya çıktı. Rotayı Almanya'ya çeviren Beşiktaş dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...