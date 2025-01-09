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Beşiktaş'ta Hoca Adayları Bitmiyor, Şimdi de Felix Magath Aday

Beşiktaş'ta Hoca Adayları Bitmiyor, Şimdi de Felix Magath Aday

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 20:06

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Gün içinde Montella ismi öne çıkmıştı. Ancak akşam saatlerinde yeni bir aday daha ortaya çıktı. Rotayı Almanya'ya çeviren Beşiktaş dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın Montella gündemi kısa sürdü. Akşam saatlerinde ortaya atılan isim Felix Magath oldu.

Beşiktaş'ın Montella gündemi kısa sürdü. Akşam saatlerinde ortaya atılan isim Felix Magath oldu.

Magath, son olarak Bundesliga'da Hertha Berlin'i çalıştırmış ve sadece 9 maç görevde kalabilmişti.

Magath, son olarak Bundesliga'da Hertha Berlin'i çalıştırmış ve sadece 9 maç görevde kalabilmişti.

Magath kariyerinde Bayern Münih'le 2, Wolfsburg ile ise 1 Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Magath kariyerinde Bayern Münih'le 2, Wolfsburg ile ise 1 Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Sert ve disiplinli antrenmanlarıyla bilinene Magath için Beşiktaş'ın ilk teması kurduğu iddia edildi.

Sert ve disiplinli antrenmanlarıyla bilinene Magath için Beşiktaş'ın ilk teması kurduğu iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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