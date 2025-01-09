Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Ölürken Bile Vekil ve SGK'lı Arasındaki Uçurumu Gösterdi

Son dönemlerde artan vergiler çalışanı olabildiğince ezmeye başladı. Her kalemde vergiler tabana yayılırken SGK'lı çalışanlar da geçinmekte zorluk çekiyor. Hayatta kalmanın maliyetinin pahalı olduğu Türkiye'de ölmenin de öyle olduğu ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bİngöl bugün farklı bir oktaya değindi. Ozan Bingöl, 'Yaşarken de, ölürken de adaletsiz!' dedi.