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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Ölürken Bile Vekil ve SGK'lı Arasındaki Uçurumu Gösterdi

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Ölürken Bile Vekil ve SGK'lı Arasındaki Uçurumu Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 21:59

Son dönemlerde artan vergiler çalışanı olabildiğince ezmeye başladı. Her kalemde vergiler tabana yayılırken SGK'lı çalışanlar da geçinmekte zorluk çekiyor. Hayatta kalmanın maliyetinin pahalı olduğu Türkiye'de ölmenin de öyle olduğu ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bİngöl bugün farklı bir oktaya değindi. Ozan Bingöl, 'Yaşarken de, ölürken de adaletsiz!' dedi.

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Her gün yeni zamlar, artan vergiler ve asgari ücrete yapılan küçük zam... Bir çalışanın Türkiye'de hayatta kalmak için çok ekstra şeylere ihtiyacı var.

Her gün yeni zamlar, artan vergiler ve asgari ücrete yapılan küçük zam... Bir çalışanın Türkiye'de hayatta kalmak için çok ekstra şeylere ihtiyacı var.

Yaşamın pahalı ve adaletsiz olduğu tespiti sabitken, vergi uzmanı Ozan Bingöl ölümde bile adaletsiz olduğunu söyledi.

Yaşamın pahalı ve adaletsiz olduğu tespiti sabitken, vergi uzmanı Ozan Bingöl ölümde bile adaletsiz olduğunu söyledi.

"Yaşarken de ölürken de adaletsiz!” diyen Bingöl 2025 yılında yapılan cenaze yardımlarını gündeme taşıdı.

"Yaşarken de ölürken de adaletsiz!” diyen Bingöl 2025 yılında yapılan cenaze yardımlarını gündeme taşıdı.

Bingöl’ün açıkladığı 2025 yılında yapılan cenaze yardımı tutarları şu şekilde oldu: “-Vekil öldüğünde 115.431 TL, -Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL, -Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere, -SGK’lı öldüğünde 4.888 TL ”

Bingöl’ün açıkladığı 2025 yılında yapılan cenaze yardımı tutarları şu şekilde oldu: “-Vekil öldüğünde 115.431 TL, -Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL, -Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere, -SGK’lı öldüğünde 4.888 TL ”

Ozan Bingöl'ün paylaşımı:

Ozan Bingöl'ün paylaşımı:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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