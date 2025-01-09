Sahte Süt Nasıl Anlaşılır? Uzmanlar Doğru Sütü Ayırt Etmenin Yollarını Açıkladı!
Sahte Süt Nasıl Anlaşılır? Uzmanlar Doğru Sütü Ayırt Etmenin Yollarını Açıkladı!
Tarım ve Orman Bakanlığı Birşah markalı sütlerde süt yerine su tespit edilince toplatma kararı almıştı. Skandalın ardından sahte süt tartışmaları yeniden gündeme geldi. Peki,sahte sütü ayırt etmenin yolları neler? İşte uzmanların dikkat çektiği ipuçları!
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Birşah markalı sütlerde süt yerine su kullanıldığı tespit edilmişti. 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılmasına karar verilmişti.
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Bakanlık söz konusu sütlerin hızla market raflarından kaldırılmasını talep ederken, Danone’den teknik hata açıklaması gelmişti. Şirket UHT süt üretiminde bir aksaklık yaşandığını ve sehven su dolumu yapıldığını belirtmişti.
Ancak bu açıklama tüketicilerin endişelerini gidermeye yetmedi. Bu olay gıda güvenliği konusunda dikkatleri bir kez daha sahte sütlere çevirdi. Peki hileli süt nasıl anlaşılır? Uzmanlar sahte sütü ayırt etmenin yollarını sıraladı.
Renk ve yoğunluğa dikkat edin: Gerçek süt mat beyaz bir renge ve yoğun bir kıvama sahiptir. Aşırı parlak beyaz ya da çok sıvı bir yapıya sahip sütlerde su karışımı şüphesi artar.
Kaymak oluşumunu kontrol edin: Doğal süt kaynatıldığında üstünde kaymak oluşturur. Hileli sütlerde kaymak oluşumu genelde ya hiç görülmez ya da çok az olur.
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Tat ve koku testi yapın: Gerçek süt hafif tatlı bir tada ve taze bir kokuya sahiptir. Metalik tat veya kimyasal bir koku hissediliyorsa bu süt hileli olabilir.
Ambalaj ve etiketi inceleyin: Son kullanma tarihi silik, ambalajı hasarlı veya markası belirsiz ürünlerden kesinlikle uzak durun.
Uzmanlar güvenilir markalardan alışveriş yapmanın önemini vurgularken etiketi dikkatlice okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Skandalların yeniden gündeme gelmesiyle tüketicilerin süt ve süt ürünlerinde daha seçici davranması gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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