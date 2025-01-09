Özgür Özel’in Büyük Sürprizinin ‘Kırmızı Kart’ Olmasına Gelen Tepkiler
Özgür Özel’in Büyük Sürprizinin ‘Kırmızı Kart’ Olmasına Gelen Tepkiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’de miting gerçekleştirdi. Özel, mitingden saatler önce büyük sürpriz yapacaklarını duyurdu. Sürpriz merak konusu olurken o an geldi çattı ve Özel sürprizini açıkladı. Özel, ceketinin cebinden kırmızı kart gösterdi. Mitingde bulunanlar da kırmızı kart çıkardı.
Merakla beklenen büyük sürpriz büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcılar CHP liderine tepki yağdırdı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Mersin'de gerçekleştirdiği mitingden saatler önce büyük sürpriz yapacaklarını duyurdu. Özel'in büyük sürprizi kırmızı kart oldu.
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Özel'in 'büyük sürprizi'ne tepki yağdı. İşte o tepkiler 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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