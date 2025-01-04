Pera Palas'ta Dikkat Çeken Parti! Tarih Meraklıları 1920’nin İstanbul'undan Örnek Vererek Tepki Gösterdi
Pera Palas'ta Dikkat Çeken Parti! Tarih Meraklıları 1920’nin İstanbul'undan Örnek Vererek Tepki Gösterdi
130 yıldır İstanbul'un kalbinde her olaya tanıklık eden Pera Palas Otel'de geçen günlerde 1920 yılı konsepti bir yılbaşı partisi düzenlendi. Dönemin ruhuna uygun giyinenler dönemin meşhur müzikleriyle dans ederek 1921 yılına 'Merhaba' dedi. Bazılarının partinin oldukça eğlenceli ve yaratıcı olduğunu ifade etti ancak partiye tepki gösterenlerin sayısı da oldukça fazla. Tarih meraklıları 1920'nin İstanbul'undan ve Anadolu'sundan örnek vererek tepki gösterdi.
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Paris-İstanbul seferini yapan dünyaca ünlü Orient Express’in yolcularının İstanbul’da konaklayacağı lüks bir otel bulunmaması ‘ihtiyacından’ kaynaklı 1895 yılında Pera Palas Otel yapıldı.
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130 yıldır İstanbul’un kalbinde savaşlara, barışlara tanıklık eden Pera Palas Otel'de aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırladı. Atatürk’ün kaldığı 101 numaralı şimdi müze olarak hizmet veriyor.
Geçen günlerde Pera Palas Otel’de 1920 konseptli bir yılbaşı partisi düzenledi. Konukları 1920’nin ruhuna uygun giyindi, o dönemin müzikleriyle 1921 yılına “Merhaba” dedi.
Sosyal medyada görüntüleri yayılan parti kullanıcıları ikiye böldü. Pek çok kişi o partide olmayı veya o döneme tanıklık etmeyi ne kadar çok istediğini paylaştı. Pek çok kullanıcı ise 1920’lerin İstanbul’undan tarih dersi verdi.
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Partiye tarihten örnek vererek tepki gösterenlerin yorumları şöyle oldu 👇
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Tepki gösterenlerin yersiz eleştirilerde bulunduğunu söyleyenler de oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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