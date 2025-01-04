Pera Palas'ta Dikkat Çeken Parti! Tarih Meraklıları 1920’nin İstanbul'undan Örnek Vererek Tepki Gösterdi

130 yıldır İstanbul'un kalbinde her olaya tanıklık eden Pera Palas Otel'de geçen günlerde 1920 yılı konsepti bir yılbaşı partisi düzenlendi. Dönemin ruhuna uygun giyinenler dönemin meşhur müzikleriyle dans ederek 1921 yılına 'Merhaba' dedi. Bazılarının partinin oldukça eğlenceli ve yaratıcı olduğunu ifade etti ancak partiye tepki gösterenlerin sayısı da oldukça fazla. Tarih meraklıları 1920'nin İstanbul'undan ve Anadolu'sundan örnek vererek tepki gösterdi.