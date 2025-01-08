Mehmet Şimşek: “Hayat Pahalılığının En Önemli Nedeni Yüksek Kiralar”
Mehmet Şimşek: “Hayat Pahalılığının En Önemli Nedeni Yüksek Kiralar”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyon, bütçe konut gibi başlıklara değindi. Dönemin en önemli önceliğinin ilk defa konut alacak vatandaşlar olacağını söyleyen Şimşek, “Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz” diye konuştu.
Şimşek’in bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.
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MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Kiralara dair konuşan Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu söyledi.
Açıklamayı buradan izleyebilirsiniz 👇
Şimşek'in açıklamasına tepki yağdı. Tepkilerden bazılarını şöyle derledik👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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