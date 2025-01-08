Mehmet Şimşek: “Hayat Pahalılığının En Önemli Nedeni Yüksek Kiralar”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyon, bütçe konut gibi başlıklara değindi. Dönemin en önemli önceliğinin ilk defa konut alacak vatandaşlar olacağını söyleyen Şimşek, “Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz” diye konuştu.

Şimşek’in bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.