onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Mehmet Şimşek: “Hayat Pahalılığının En Önemli Nedeni Yüksek Kiralar”

Mehmet Şimşek: “Hayat Pahalılığının En Önemli Nedeni Yüksek Kiralar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 14:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyon, bütçe konut gibi başlıklara değindi. Dönemin en önemli önceliğinin ilk defa konut alacak vatandaşlar olacağını söyleyen Şimşek, “Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz” diye konuştu.

Şimşek’in bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şimşek, konuşmasında finansman, konut, bütçe gibi başlıklara dair konuştu.

Kiralara dair konuşan Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu söyledi.

Kiralara dair konuşan Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı açıklamasında şunları dedi:

“Hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kiralar. Bunu para politikasıyla çözemeyiz. Konut arzını artırarak çözebiliriz. 

Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Kentsel dönüşüme ayırdığımız kaynağı bu yıl üçe katlayacağız, kaynak artırmaya imkanımız oldukça devam edeceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız.”

Açıklamayı buradan izleyebilirsiniz 👇

Şimşek'in açıklamasına tepki yağdı. Tepkilerden bazılarını şöyle derledik👇

Şimşek'in açıklamasına tepki yağdı. Tepkilerden bazılarını şöyle derledik👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın