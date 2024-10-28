Yeni Cezalar ve Vergilere Boğulan Vatandaşlardan “Aman Mehmet Şimşek Görmesin” Dedirtecek Öneriler
Yeni Cezalar ve Vergilere Boğulan Vatandaşlardan “Aman Mehmet Şimşek Görmesin” Dedirtecek Öneriler
Her gün yeni cezalar, her gün yeni vergiler... Sosyal medya kullanıcıları dayanamadı ve 'Aman Mehmet Şimşek görmesin' dedirtecek yeni ceza ve vergi önerilerinde bulundu. Gelin hep birlikte o yaratıcı fikirlere bi' göz atalım!
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Neredeyse her gün hayatımıza yeni vergiler ve cezalar giriyor. Vergiler, cezaları hesaplamaktan hepimiz birer ekonomi dehasına dönüşmüş olabiliriz...
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Geçen ay 7 bin TL ve üzeri alışverişlere kredi veya banka kartıyla ödeme zorunluluğu getirilmişti. Ödemesini nakit yapanlara ise en az 5 bin TL ceza verileceği açıklandı.
X’te bu gelişmeyi alıntılayan Furkan Sarıkaya (@overlokcu12) isimli kullanıcı ‘yeni ceza’ fikrini ateşledi ve “Reis bence her gün durduk yere 100 kişiye çekilişle 5 bin ceza kesilsin” mesajını paylaştı.
Bu paylaşıma kullanıcılar yeni vergi ve ceza önerilerini paylaştı. İşte “Aman Mehmet Şimşek görmesin” dedirtecek o öneriler ve kullanıcıların yorumları👇🏻
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Eşegin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin
Abi gülüyoruz ama adamın ciddiye alacağı tutar maazallah