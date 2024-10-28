7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Yeni Dönem: Kartla Ödeme Yapmayanlara Ceza Kesilecek
7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Yeni Dönem: Kartla Ödeme Yapmayanlara Ceza Kesilecek
Yeni karara göre 7 bin lira üzerinde yapılan her türlü alışverişe banka ya da kredi kartıyla ödeme yapmak zorunlu hale getirildi. CNN Türk'te yer alan habere göre bu düzenlemeye uymayanlara en az 5 bin TL ceza kesilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartıyla alışverişe dair bazı yeni kararlar alınmıştı. Karara göre 7 bin TL ve üzeri her alışverişte kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapılması zorunlu hale getirilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kararın detayları da belli oldu. Taksitli işlemlerde toplam fiyatın 7 bin lira ve üzeri olması durumunda taksitler banka üzerinden yapılacak.
Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmayanlara ise verilecek cezalar açıklandı.
CNN Türk’te yer alan habere göre tüketici en az 5 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.
Verilecek ceza oranları ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın