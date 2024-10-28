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7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Yeni Dönem: Kartla Ödeme Yapmayanlara Ceza Kesilecek

7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Yeni Dönem: Kartla Ödeme Yapmayanlara Ceza Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 17:08

Yeni karara göre 7 bin lira üzerinde yapılan her türlü alışverişe banka ya da kredi kartıyla ödeme yapmak zorunlu hale getirildi. CNN Türk'te yer alan habere göre bu düzenlemeye uymayanlara en az 5 bin TL ceza kesilecek. 

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Kredi kartıyla alışverişe dair bazı yeni kararlar alınmıştı. Karara göre 7 bin TL ve üzeri her alışverişte kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Kredi kartıyla alışverişe dair bazı yeni kararlar alınmıştı. Karara göre 7 bin TL ve üzeri her alışverişte kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Kararın detayları da belli oldu. Taksitli işlemlerde toplam fiyatın 7 bin lira ve üzeri olması durumunda taksitler banka üzerinden yapılacak.

Kararın detayları da belli oldu. Taksitli işlemlerde toplam fiyatın 7 bin lira ve üzeri olması durumunda taksitler banka üzerinden yapılacak.

Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmayanlara ise verilecek cezalar açıklandı.

Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmayanlara ise verilecek cezalar açıklandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre tüketici en az 5 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.

CNN Türk’te yer alan habere göre tüketici en az 5 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.

Kaynak

Verilecek ceza oranları ise şöyle:

Verilecek ceza oranları ise şöyle:

  • Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek yapanlar 20 bin TL

  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçilere 10 bin TL

  • Bu gruplar dışında kalanlar en az 5 bin TL

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