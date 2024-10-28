Doğal Gaza Zam İddiası: Limiti Aşan Daha Fazla Fatura Ödeyecek
Doğal Gaza Zam İddiası: Limiti Aşan Daha Fazla Fatura Ödeyecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ocak 2025’ten itibaren konutlarda yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketimini düşüreceği iddia edildi. Limiti aşanların fazla fatura ödeyeceği ‘elektriğe gizli zam’ olarak yorumlandı. Ekonomi gazetecisi aynı hazırlığın doğal gaz için de yapıldığını ifade etti. Bu hazırlık “Doğal gaza zam geliyor” yorumlarına neden oldu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda elektrik ve doğal gaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi için hazırlıklar yapıldığını ifade etmişti.
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Bayraktar’ın eylül ayında sinyalini verdiği bu düzenlemenin yeni yılda uygulamaya konulacağı iddia edildi.
EPDK’nın yeni düzenlemesiyle yıllık elektrik tüketim limitini aşanların daha fazla fatura ödeyeceği ileri sürüldü. Konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı ifade edilirken kararın 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Benzer hazırlığın doğal gaz için de yapıldığı ileri sürüldü.
Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı X’ten, enerji yönetiminin doğal gaz dağıtım şirketlerinden abonelerin tüketimlerini istediğini paylaştı.
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Aydilek’in iddiasına göre yeni yılda doğal gazda yıllık belli tüketimi aşan gelir düzeyi yüksek abonelerde sübvansiyon olmayacak. Yüksek tüketim yapan aboneler kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.
Aydilek'in paylaşımları şöyle👇🏻
"Kullandıkları gazın bedelini ödeyecek."👇🏻
"Tüketim sınırı belli oldu mu?"👇🏻
Aydilek'in paylaşımları "Doğal gaza zam geliyor" yorumlarına neden oldu:
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