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Doğal Gaza Zam İddiası: Limiti Aşan Daha Fazla Fatura Ödeyecek

Doğal Gaza Zam İddiası: Limiti Aşan Daha Fazla Fatura Ödeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 16:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ocak 2025’ten itibaren konutlarda yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketimini düşüreceği iddia edildi. Limiti aşanların fazla fatura ödeyeceği ‘elektriğe gizli zam’ olarak yorumlandı. Ekonomi gazetecisi aynı hazırlığın doğal gaz için de yapıldığını ifade etti. Bu hazırlık “Doğal gaza zam geliyor” yorumlarına neden oldu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda elektrik ve doğal gaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi için hazırlıklar yapıldığını ifade etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda elektrik ve doğal gaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi için hazırlıklar yapıldığını ifade etmişti.

Bayraktar’ın eylül ayında sinyalini verdiği bu düzenlemenin yeni yılda uygulamaya konulacağı iddia edildi.

Bayraktar’ın eylül ayında sinyalini verdiği bu düzenlemenin yeni yılda uygulamaya konulacağı iddia edildi.

EPDK’nın yeni düzenlemesiyle yıllık elektrik tüketim limitini aşanların daha fazla fatura ödeyeceği ileri sürüldü. Konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı ifade edilirken kararın 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

EPDK’nın yeni düzenlemesiyle yıllık elektrik tüketim limitini aşanların daha fazla fatura ödeyeceği ileri sürüldü. Konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı ifade edilirken kararın 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Benzer hazırlığın doğal gaz için de yapıldığı ileri sürüldü.

Benzer hazırlığın doğal gaz için de yapıldığı ileri sürüldü.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı X’ten, enerji yönetiminin doğal gaz dağıtım şirketlerinden abonelerin tüketimlerini istediğini paylaştı.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı X’ten, enerji yönetiminin doğal gaz dağıtım şirketlerinden abonelerin tüketimlerini istediğini paylaştı.
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Aydilek’in iddiasına göre yeni yılda doğal gazda yıllık belli tüketimi aşan gelir düzeyi yüksek abonelerde sübvansiyon olmayacak. Yüksek tüketim yapan aboneler kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Aydilek’in iddiasına göre yeni yılda doğal gazda yıllık belli tüketimi aşan gelir düzeyi yüksek abonelerde sübvansiyon olmayacak. Yüksek tüketim yapan aboneler kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Aydilek'in paylaşımları şöyle👇🏻

Aydilek'in paylaşımları şöyle👇🏻
twitter.com

1- Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi.

"Kullandıkları gazın bedelini ödeyecek."👇🏻

"Kullandıkları gazın bedelini ödeyecek."👇🏻
twitter.com

2-Nasıl mı? Örneğin, aylık 100-200 arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi... Yeni yılda, doğal gazda da yıllık belli bir tüketimi aşan. gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

"Tüketim sınırı belli oldu mu?"👇🏻

"Tüketim sınırı belli oldu mu?"👇🏻
twitter.com

3- Peki, doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği  tüketim sınırı belli oldu mu? Bu konuda henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi çok çok aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek.

Aydilek'in paylaşımları "Doğal gaza zam geliyor" yorumlarına neden oldu:

Aydilek'in paylaşımları "Doğal gaza zam geliyor" yorumlarına neden oldu:
twitter.com
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