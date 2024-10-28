Doğal Gaza Zam İddiası: Limiti Aşan Daha Fazla Fatura Ödeyecek

3- Peki, doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı belli oldu mu? Bu konuda henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi çok çok aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek.