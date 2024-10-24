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Resmi Gazete’de Yayımlandı: İlaç Fiyatları 25 Ekim'den İtibaren Değişecek

Resmi Gazete’de Yayımlandı: İlaç Fiyatları 25 Ekim'den İtibaren Değişecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 10:49

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru yüzde 23.5 artırıldı. Bu kararla ilaç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

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"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 23.5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi.

Karara göre ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 23.5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete’deki kararla uygulamanın 2025 yılı için de geçerli olacağı; önümüzdeki sene euro değerlendirmesi yapılmayacağı kaydedildi.

Resmi Gazete’deki kararla uygulamanın 2025 yılı için de geçerli olacağı; önümüzdeki sene euro değerlendirmesi yapılmayacağı kaydedildi.

Karar 25 Ekim Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Karar 25 Ekim Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

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