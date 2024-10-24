Resmi Gazete’de Yayımlandı: İlaç Fiyatları 25 Ekim'den İtibaren Değişecek
Resmi Gazete’de Yayımlandı: İlaç Fiyatları 25 Ekim'den İtibaren Değişecek
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru yüzde 23.5 artırıldı. Bu kararla ilaç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
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"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 23.5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi.
Resmi Gazete’deki kararla uygulamanın 2025 yılı için de geçerli olacağı; önümüzdeki sene euro değerlendirmesi yapılmayacağı kaydedildi.
Karar 25 Ekim Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.
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