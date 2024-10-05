Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜİK ile ENAG’ın Enflasyon Farklarını Yeşil ve Kırmızı Elmaya Benzetti

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kurumlar arasındaki farklılığa dair ‘elma’ benzetmesi yaptı.

Karahan şunları söyledi:

“Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. İTO sadece İstanbul’da topluyor, TÜİK daha genel topluyor ve yöntem farklı. ENAG on-line topluyor yani oldukça ciddi farklılıklar var.'