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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜİK ile ENAG’ın Enflasyon Farklarını Yeşil ve Kırmızı Elmaya Benzetti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜİK ile ENAG’ın Enflasyon Farklarını Yeşil ve Kırmızı Elmaya Benzetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 10:45

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileri arasında uçuruma dair de konuştu. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Karahan, farklı ölçümler yapıldığını ifade ederek “Elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi” dedi.

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TÜİK verilerine göre eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2.97 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı eylül enflasyonu ise yüzde 5.34 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2.97 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı eylül enflasyonu ise yüzde 5.34 olarak hesaplandı.

TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum da bir hayli konuşuldu, vatandaş bu farkın nedenini merak etti.

TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum da bir hayli konuşuldu, vatandaş bu farkın nedenini merak etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Karahan, milletvekillerinin TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarındaki farklılığa yönelik eleştirilerine dair konuştu. Kurumların ölçüm yönteminin farklı olduğunu söyleyen Karahan, “Aynı sayıları beklemek doğru değil” dedi.

Karahan, milletvekillerinin TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarındaki farklılığa yönelik eleştirilerine dair konuştu. Kurumların ölçüm yönteminin farklı olduğunu söyleyen Karahan, “Aynı sayıları beklemek doğru değil” dedi.

“Elma ile armut kadar farklı değil ama yeşil elma kırmızı elma gibi.”

“Elma ile armut kadar farklı değil ama yeşil elma kırmızı elma gibi.”

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kurumlar arasındaki farklılığa dair ‘elma’ benzetmesi yaptı. 

Karahan şunları söyledi:

“Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. İTO sadece İstanbul’da topluyor, TÜİK daha genel topluyor ve yöntem farklı. ENAG on-line topluyor yani oldukça ciddi farklılıklar var.'

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