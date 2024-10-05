Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜİK ile ENAG’ın Enflasyon Farklarını Yeşil ve Kırmızı Elmaya Benzetti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜİK ile ENAG’ın Enflasyon Farklarını Yeşil ve Kırmızı Elmaya Benzetti
Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileri arasında uçuruma dair de konuştu. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Karahan, farklı ölçümler yapıldığını ifade ederek “Elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi” dedi.
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TÜİK verilerine göre eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2.97 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı eylül enflasyonu ise yüzde 5.34 olarak hesaplandı.
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TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum da bir hayli konuşuldu, vatandaş bu farkın nedenini merak etti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Karahan, milletvekillerinin TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarındaki farklılığa yönelik eleştirilerine dair konuştu. Kurumların ölçüm yönteminin farklı olduğunu söyleyen Karahan, “Aynı sayıları beklemek doğru değil” dedi.
“Elma ile armut kadar farklı değil ama yeşil elma kırmızı elma gibi.”
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