TÜİK Açıkladı: Eylül Ayı Enflasyonu Yüzde 2,97 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 49.38 Oldu
TÜİK Açıkladı: Eylül Ayı Enflasyonu Yüzde 2,97 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 49.38 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 49.38 olarak açıklandı.
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TÜİK, merakla beklenen eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 49.38 olarak açıklandı.
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TÜFE'deki değişim aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 arttı. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,88 ile haberleşme olarak gerçekleşti.
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