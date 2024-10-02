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Sıfır Otomobillere Zam Geldi: En Ucuz Araç Fiat, En Pahalısı Mercedes Oldu

Sıfır Otomobillere Zam Geldi: En Ucuz Araç Fiat, En Pahalısı Mercedes Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 13:43

Yeni yıla 3 ay kala otomobil firmaları sıfır araçlara zam yaptığını duyurdu. Son fiyatlarla en ucuz otomobil 989 bin 900 TL fiyatı ile Fiat Egea oldu.

Kaynak: Hürriyet/Burak Taşçı

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Sıfır araçlara yeni yıl gelmeden zam geldi. Döviz kurlarındaki hareketlilik kredi faizlerinin yüksekliği gibi etkenler otomobile talebi azalttı.

Sıfır araçlara yeni yıl gelmeden zam geldi. Döviz kurlarındaki hareketlilik kredi faizlerinin yüksekliği gibi etkenler otomobile talebi azalttı.

Vatandaşlar distrübütörlerin yeni yıla 3 ay kala 2024 model araçlar için fiyat indirime gitmesini beklerken sıfır araçlara zam geldi.

Vatandaşlar distrübütörlerin yeni yıla 3 ay kala 2024 model araçlar için fiyat indirime gitmesini beklerken sıfır araçlara zam geldi.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre son zamlarla en ucuz otomobil 989 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre son zamlarla en ucuz otomobil 989 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu.

Kaynak

En yüksek fiyatlı otomobil ise 2 milyon 543 bin TL fiyatıyla Mercedes A200 oldu.

En yüksek fiyatlı otomobil ise 2 milyon 543 bin TL fiyatıyla Mercedes A200 oldu.

Listede yer alan diğer marka-model ve fiyatlar şöyle:

  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic / 2267531 TL

  • BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg / 2447500 TL

  • Chery Omoda5 Vision / 1650000 TL

  • Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG VZ-Line / 2125000 TL

  • Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp / 989900 TL

  • Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT / 1010000 TL

  • Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit / 1537100 TL

  • Mercedes A200 AMG benzin, otomatik / 2543000 TL

  • MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps / 1279000 TL

  • Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel / 1075900 TL

  • Renault Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg / 1090000 TL

  • Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG / 1310000 TL

  • Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS / 1615000 TL

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S / 1390000 TL

  • TOGG V1 RWD Standart Menzil / 1432600 TL

  • Lexus LBX Elegant Hybrid / 1935000 TL

  • BYD ATTO 3  / 1590000 TL

Öte yandan artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Araç alan birisinin park halinde tuttuğu araç için bile cebinden binlerce lira gidiyor.

Öte yandan artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Araç alan birisinin park halinde tuttuğu araç için bile cebinden binlerce lira gidiyor.
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Zorunlu trafik sigortası, kasko, yıllık periyodik bakım derken aracın durduğu yerde 50 bin TL’lik bir masrafı oluyor.

Zorunlu trafik sigortası, kasko, yıllık periyodik bakım derken aracın durduğu yerde 50 bin TL’lik bir masrafı oluyor.

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