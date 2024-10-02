Sıfır Otomobillere Zam Geldi: En Ucuz Araç Fiat, En Pahalısı Mercedes Oldu
Sıfır Otomobillere Zam Geldi: En Ucuz Araç Fiat, En Pahalısı Mercedes Oldu
Yeni yıla 3 ay kala otomobil firmaları sıfır araçlara zam yaptığını duyurdu. Son fiyatlarla en ucuz otomobil 989 bin 900 TL fiyatı ile Fiat Egea oldu.
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Sıfır araçlara yeni yıl gelmeden zam geldi. Döviz kurlarındaki hareketlilik kredi faizlerinin yüksekliği gibi etkenler otomobile talebi azalttı.
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Vatandaşlar distrübütörlerin yeni yıla 3 ay kala 2024 model araçlar için fiyat indirime gitmesini beklerken sıfır araçlara zam geldi.
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre son zamlarla en ucuz otomobil 989 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu.
En yüksek fiyatlı otomobil ise 2 milyon 543 bin TL fiyatıyla Mercedes A200 oldu.
Öte yandan artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Araç alan birisinin park halinde tuttuğu araç için bile cebinden binlerce lira gidiyor.
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Zorunlu trafik sigortası, kasko, yıllık periyodik bakım derken aracın durduğu yerde 50 bin TL’lik bir masrafı oluyor.
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