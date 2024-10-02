2025 Zamlarla Geliyor! En Düşük Trafik Cezası 1000 TL'ye Çıkacak
2025 Zamlarla Geliyor! En Düşük Trafik Cezası 1000 TL'ye Çıkacak
Yeni yılda trafik cezaları zam gelecek kalemlerden oldu. Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre 2025’te en düşük trafik cezası 1.000 TL olacak.
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Asgari ücret, memur ve emeklinin maaşına yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Ancak yapılacak maaş zammı, fiyatı artacak diğer kalemlerle yine cepte eriyecek gibi duruyor.
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2025’te zam yapılacak kalemlerden birisi de trafik cezaları. Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) artmasıyla birlikte 2025’te en düşük trafik cezası 1000 TL olacak.
YDO ile birlikte emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama gibi ihlaller için uygulanan 690 TL’lik ceza önümüzdeki sene bin TL’ye çıkacak.
En düşük hız limiti ihlali cezasının ise 2 bin 183 liraya çıkması bekleniyor. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 2024 senesi için 33 bin 240 TL. Yeni yılda bu cezanın 48 bin 198 TL olması bekleniyor.
Alkollü araç kullanmada ise ilk yakalanmada cezanın 9 bin 336 TL’ye çıkması öngörülüyor. İkinci yakalanma cezası 2025’te 11 bin 708 lira olacağı iddia edildi.
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