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Ehliyet Almak İsteyenleri 2025'te Büyük Zam Bekliyor

Ehliyet Almak İsteyenleri 2025'te Büyük Zam Bekliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.09.2024 - 16:32

Yeni yılda zam gelecek kalemlerden birisi de ehliyet ücretleri oldu. Gazete Duvar’da yer alan habere göre B sınıfı harç ücretinin 2025 yılı itibarıyla 5 bin TL’yi aşması öngörülüyor. 

Kaynak

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Ehliyet almak isteyenleri 2025 yılında büyük zam bekliyor. Bu sene ilk kez B sınıfı ehliyet alacak kişilerin ehliyet harç ücreti, vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli olmak üzere toplam 5 bin 165 TL ödemesi gerekiyor.

Ehliyet almak isteyenleri 2025 yılında büyük zam bekliyor. Bu sene ilk kez B sınıfı ehliyet alacak kişilerin ehliyet harç ücreti, vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli olmak üzere toplam 5 bin 165 TL ödemesi gerekiyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre ehliyet ücretinin önümüzdeki sene yüzde 45 zamlanması bekleniyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre ehliyet ücretinin önümüzdeki sene yüzde 45 zamlanması bekleniyor.

Kaynak

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre Yeniden Değerlendirme Oranı (YDO) için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullanmaması halinde ehliyet ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre Yeniden Değerlendirme Oranı (YDO) için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullanmaması halinde ehliyet ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.

Bu hesaplamaya göre B sınıfı ehliyet almak isteyenler 5 bin 720 liralık harç ücretini gözden çıkarmak zorunda.

Bu hesaplamaya göre B sınıfı ehliyet almak isteyenler 5 bin 720 liralık harç ücretini gözden çıkarmak zorunda.

YDO, eylül ve ekim ayı enflasyonlarının ‘sıfır’ bile gelmesi durumunda yüzde 43 oranını aşacak.

YDO, eylül ve ekim ayı enflasyonlarının ‘sıfır’ bile gelmesi durumunda yüzde 43 oranını aşacak.
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Eğer YDO yüzde 45 oranında zamlanırsa ehliyet için yeni zamlı fiyatlar şöyle olacak:

Eğer YDO yüzde 45 oranında zamlanırsa ehliyet için yeni zamlı fiyatlar şöyle olacak:

2024 Tutarı: 3.945,40 TL

2025 öngörülen fiyat: 5.720,80 TL

  • A, A1, A2 (engelli 'A' sertifikaları dahil) ehliyet harcı 

2024 Tutarı: 1.308,40 TL

2025 öngörülen fiyat: 1.896 TL

  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 6.583, 50 TL

2025 öngörülen fiyat: 9.545 TL

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