Ehliyet Almak İsteyenleri 2025'te Büyük Zam Bekliyor
Ehliyet Almak İsteyenleri 2025'te Büyük Zam Bekliyor
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Ehliyet almak isteyenleri 2025 yılında büyük zam bekliyor. Bu sene ilk kez B sınıfı ehliyet alacak kişilerin ehliyet harç ücreti, vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli olmak üzere toplam 5 bin 165 TL ödemesi gerekiyor.
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Gazete Duvar’da yer alan habere göre ehliyet ücretinin önümüzdeki sene yüzde 45 zamlanması bekleniyor.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre Yeniden Değerlendirme Oranı (YDO) için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullanmaması halinde ehliyet ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.
Bu hesaplamaya göre B sınıfı ehliyet almak isteyenler 5 bin 720 liralık harç ücretini gözden çıkarmak zorunda.
YDO, eylül ve ekim ayı enflasyonlarının ‘sıfır’ bile gelmesi durumunda yüzde 43 oranını aşacak.
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Eğer YDO yüzde 45 oranında zamlanırsa ehliyet için yeni zamlı fiyatlar şöyle olacak:
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