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Araç Sahiplerine Sürpriz: Trafik Sigortası Kasko Fiyatını Geçti!

Araç Sahiplerine Sürpriz: Trafik Sigortası Kasko Fiyatını Geçti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 17:59

Zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri sürprizle karşılaştı. Kasko ile trafik sigortası arasında yaklaşık üç kat fark bulunurken bu durum son günlerde tersine döndü. Trafik sigortası neredeyse kasko fiyatlarını geçti. NTV yayınına katılan uzman isim fiyat artışlarını değerlendirdi.

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Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.

Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.

NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, fiyatlardaki artışı değerlendirdi.

NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, fiyatlardaki artışı değerlendirdi.

Kaynak

Korkut, "Fiyatlar neden yükseliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Asgari ücret artınca işçilik ücretleri artıyor, enflasyon ile kura bağlı yükselmeler yedek parça fiyatını yükseltiyor."

Korkut, "Fiyatlar neden yükseliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Asgari ücret artınca işçilik ücretleri artıyor, enflasyon ile kura bağlı yükselmeler yedek parça fiyatını yükseltiyor."

 'En önemli konu kamuda meydana gelen yasal sonuçlar, özellikle bedeni ve yaralanmalı kazalar sektöre çok ciddi maliyet unsuru oluşturuyor. AYM'nin yapmış olduğu uygulamanın iptal kararı sektördeki hasar prim öngörüsünü bozuyor. Uzun yıllar süren dava dosyalarında maliyetler büyüyor.'

Geçen sene zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararın 13 milyar dolar olduğunun altını çizen korkut, 2024 yılı için ise çarpıcı bir tahminde bulundu.

Geçen sene zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararın 13 milyar dolar olduğunun altını çizen korkut, 2024 yılı için ise çarpıcı bir tahminde bulundu.

'Sektörün 2023 yılında zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararı 13 milyar dolar iken, haziran sonu itibarıyla 10 milyar dolar konuşuluyor. Bu gidişle 2024 sonu itibarıyla hemen hemen 20 milyar dolar gibi bir zararı kucaklayacak sigorta şirketleri. Tabii ki bu fiyatlara yansıyor.'

Kasko fiyatlarında artış olacak mı?

Kasko fiyatlarında artış olacak mı?

TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, kasko fiyatlarında bir artış beklenmediğini vurguladı. Ancak Korkut'ta göre enflasyon ve döviz etkisiyle fiyatlar yükselebilir.

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