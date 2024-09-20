Araç Sahiplerine Sürpriz: Trafik Sigortası Kasko Fiyatını Geçti!
Araç Sahiplerine Sürpriz: Trafik Sigortası Kasko Fiyatını Geçti!
Zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri sürprizle karşılaştı. Kasko ile trafik sigortası arasında yaklaşık üç kat fark bulunurken bu durum son günlerde tersine döndü. Trafik sigortası neredeyse kasko fiyatlarını geçti. NTV yayınına katılan uzman isim fiyat artışlarını değerlendirdi.
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Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.
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NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, fiyatlardaki artışı değerlendirdi.
Korkut, "Fiyatlar neden yükseliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Asgari ücret artınca işçilik ücretleri artıyor, enflasyon ile kura bağlı yükselmeler yedek parça fiyatını yükseltiyor."
Geçen sene zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararın 13 milyar dolar olduğunun altını çizen korkut, 2024 yılı için ise çarpıcı bir tahminde bulundu.
Kasko fiyatlarında artış olacak mı?
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