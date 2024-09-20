Araç Sahiplerine Sürpriz: Trafik Sigortası Kasko Fiyatını Geçti!

'Sektörün 2023 yılında zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararı 13 milyar dolar iken, haziran sonu itibarıyla 10 milyar dolar konuşuluyor. Bu gidişle 2024 sonu itibarıyla hemen hemen 20 milyar dolar gibi bir zararı kucaklayacak sigorta şirketleri. Tabii ki bu fiyatlara yansıyor.'