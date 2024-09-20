Faiz Oranları Değişti: 100 Bin Lira, 500 Bin Lira, 1 Milyon TL'nin Getirisi Ne Kadar?

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.01 seviyesinde sabit kaldığı varsayımda ise bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.90'a ulaşıyor. Bu durumda 1 milyon TL'ye brüt 696 bin 43 TL faiz gelir. Yüzde 7.5 stopaj kesintisi uygulandıktan sonra ise net faiz getirisi 643 bin 839 lira olarak hesaplanır.