Faiz Oranları Değişti: 100 Bin Lira, 500 Bin Lira, 1 Milyon TL'nin Getirisi Ne Kadar?
Faiz Oranları Değişti: 100 Bin Lira, 500 Bin Lira, 1 Milyon TL'nin Getirisi Ne Kadar?
Eylül ayı faiz kararını dün açıklayan Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Mevduat faizleri yüzde 70'e yaklaşırken 100, 500 bin ve 1 milyon liranın faiz getirisi değişti. Peki, parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler ne kadar faiz getirisi elde edecek?
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Merkez Bankası politika faizinde son 6 aydır değişikliğe gitmedi. Dün (19 Eylül 2024) açıklanan eylül ayı faizi yüzde 50'de sabit tutuldu. Bu karar mevduat faizlerini de etkiledi.
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Buna göre mevduat faizinin bileşik getirisi yüzde 70'e yaklaştı. Merkez Bankası’nın faiz kararı bankaların verdiği mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor. Böylece 100, 500 bin lira ve 1 milyon TL’nin de faiz getirisi değişti.
100, 500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi nasıl oldu?
1 yılın sonunda 1 milyon TL’ye 643 bin 839 TL net faiz getirisi.
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