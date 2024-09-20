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Faiz Oranları Değişti: 100 Bin Lira, 500 Bin Lira, 1 Milyon TL'nin Getirisi Ne Kadar?

Faiz Oranları Değişti: 100 Bin Lira, 500 Bin Lira, 1 Milyon TL'nin Getirisi Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:23

Eylül ayı faiz kararını dün açıklayan Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı.  Merkez Bankası'nın faiz kararı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Mevduat faizleri yüzde 70'e yaklaşırken 100, 500 bin ve 1 milyon liranın faiz getirisi değişti. Peki, parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler ne kadar faiz getirisi elde edecek?

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Merkez Bankası politika faizinde son 6 aydır değişikliğe gitmedi. Dün (19 Eylül 2024) açıklanan eylül ayı faizi yüzde 50'de sabit tutuldu. Bu karar mevduat faizlerini de etkiledi.

Merkez Bankası politika faizinde son 6 aydır değişikliğe gitmedi. Dün (19 Eylül 2024) açıklanan eylül ayı faizi yüzde 50'de sabit tutuldu. Bu karar mevduat faizlerini de etkiledi.

Buna göre mevduat faizinin bileşik getirisi yüzde 70'e yaklaştı. Merkez Bankası’nın faiz kararı bankaların verdiği mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor. Böylece 100, 500 bin lira ve 1 milyon TL’nin de faiz getirisi değişti.

Buna göre mevduat faizinin bileşik getirisi yüzde 70'e yaklaştı. Merkez Bankası’nın faiz kararı bankaların verdiği mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor. Böylece 100, 500 bin lira ve 1 milyon TL’nin de faiz getirisi değişti.

100, 500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi nasıl oldu?

100, 500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi nasıl oldu?

• 100 bin lirasını mevduatta yatıran bir kişi 32 günün sonunda yüzde 54.01 faiz oranıyla 4500 lira kazanıyor.

• Aynı koşullarda 500 bin TL yatıran bir mudi 22 bin 504 TL; 1 milyon TL’sini vadeye bağlayan mudi ise 45 bin lira 5 TL faiz getirisi elde ediyor.  

• 1 yılın sonra 1 milyon TL’ye 643 bin 839 TL net getiri.

1 yılın sonunda 1 milyon TL’ye 643 bin 839 TL net faiz getirisi.

1 yılın sonunda 1 milyon TL’ye 643 bin 839 TL net faiz getirisi.

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.01 seviyesinde sabit kaldığı varsayımda ise bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.90'a ulaşıyor. Bu durumda 1 milyon TL'ye brüt 696 bin 43 TL faiz gelir. Yüzde 7.5 stopaj kesintisi uygulandıktan sonra ise net faiz getirisi 643 bin 839 lira olarak hesaplanır.

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