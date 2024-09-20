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İngiltere’nin Uygun Fiyatlı Marketiyle Türkiye’deki Market Fiyatlarını Kıyaslayan Kadın Viral Oldu

İngiltere’nin Uygun Fiyatlı Marketiyle Türkiye’deki Market Fiyatlarını Kıyaslayan Kadın Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 15:50

@begovicv adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, İngiltere’de uygun fiyatlı kategorisine giren bir market zincirindeki fiyatları, Türk marketleri ile kıyasladı.

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Örneğin kıymanın kilosu orada 281 TL iken, burada 397 TL oluyordu. Bu gibi temel ihtiyaçlardan bir liste oluşturan kadın birkaç istatistikte bulundu.

Örneğin kıymanın kilosu orada 281 TL iken, burada 397 TL oluyordu. Bu gibi temel ihtiyaçlardan bir liste oluşturan kadın birkaç istatistikte bulundu.

Temel ihtiyaçlardan oluşan market alışverişi İngiltere’de 2645 TL tutuyordu. Türkiye’de ise aynı alışveriş 3318 TL tutuyordu.

Temel ihtiyaçlardan oluşan market alışverişi İngiltere’de 2645 TL tutuyordu. Türkiye’de ise aynı alışveriş 3318 TL tutuyordu.

İşte detaylar 👇

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