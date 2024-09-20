İngiltere’nin Uygun Fiyatlı Marketiyle Türkiye’deki Market Fiyatlarını Kıyaslayan Kadın Viral Oldu
İngiltere’nin Uygun Fiyatlı Marketiyle Türkiye’deki Market Fiyatlarını Kıyaslayan Kadın Viral Oldu
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Örneğin kıymanın kilosu orada 281 TL iken, burada 397 TL oluyordu. Bu gibi temel ihtiyaçlardan bir liste oluşturan kadın birkaç istatistikte bulundu.
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Temel ihtiyaçlardan oluşan market alışverişi İngiltere’de 2645 TL tutuyordu. Türkiye’de ise aynı alışveriş 3318 TL tutuyordu.
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