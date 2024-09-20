İslam Memiş Altın ve Borsa Yatırımcılarını "Maceraya Gerek Yok" Sözleriyle Uyardı
İslam Memiş Altın ve Borsa Yatırımcılarını "Maceraya Gerek Yok" Sözleriyle Uyardı
ABD Merkez Bankası Fed'in 4 yıl aranın ardından politika faizinde yüzde 50 baz puan indirimi piyasaları hareketlendirdi. Peki altın ve borsa yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Finansal analist İslam Memiş, vatandaşları 'yeni maceraya atılmaması' konusunda uyardı. Piyasaların daha da zorlu sürece gireceğini belirten Memiş, 'Malda kalmakta fayda var. Al-yat sürecine girdik' dedi.
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Altın yatırımcılar için her dönem 'güvenli liman' oldu. Küresel piyasalardaki hareketlilik, jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri.
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Geçen günlerde Fed faiz kararının açıklanmasının ardından güvenli limanın yanı sıra döviz, borsa, kripto varlıklar adeta coştu.
Finansal analist İslam Memiş, TV100'de bugün yayımlanan köşe yazısında Fed kararı sonrası coşan altın ve borsaya dair yeni tahminlerine yer verdi.
"Değer artışlarının devam etmesini bekliyorum."
Yatırımcılar dikkat! İslam Memiş'e göre önümüzdeki günlerde karşımızda daha zorlu bir piyasa olacak. "Malda kalmakta fayda var" ifadelerini kullanan Memiş, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:
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