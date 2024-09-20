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İslam Memiş Altın ve Borsa Yatırımcılarını "Maceraya Gerek Yok" Sözleriyle Uyardı

İslam Memiş Altın ve Borsa Yatırımcılarını "Maceraya Gerek Yok" Sözleriyle Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 12:21

ABD Merkez Bankası Fed'in 4 yıl aranın ardından politika faizinde yüzde 50 baz puan indirimi piyasaları hareketlendirdi. Peki altın ve borsa yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Finansal analist İslam Memiş, vatandaşları 'yeni maceraya atılmaması' konusunda uyardı. Piyasaların daha da zorlu sürece gireceğini belirten Memiş, 'Malda kalmakta fayda var. Al-yat sürecine girdik' dedi. 

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Altın yatırımcılar için her dönem 'güvenli liman' oldu. Küresel piyasalardaki hareketlilik, jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri.

Altın yatırımcılar için her dönem 'güvenli liman' oldu. Küresel piyasalardaki hareketlilik, jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri.

Geçen günlerde Fed faiz kararının açıklanmasının ardından güvenli limanın yanı sıra döviz, borsa, kripto varlıklar adeta coştu.

Geçen günlerde Fed faiz kararının açıklanmasının ardından güvenli limanın yanı sıra döviz, borsa, kripto varlıklar adeta coştu.

ABD Merkez Bankası Fed, 4 yıl sonra politika faizini ilk kez indirdi. Politika faizini 50 baz puan düşürerek 4.7-5.00 aralığına çekti.

Finansal analist İslam Memiş, TV100'de bugün yayımlanan köşe yazısında Fed kararı sonrası coşan altın ve borsaya dair yeni tahminlerine yer verdi.

Finansal analist İslam Memiş, TV100'de bugün yayımlanan köşe yazısında Fed kararı sonrası coşan altın ve borsaya dair yeni tahminlerine yer verdi.

"Değer artışlarının devam etmesini bekliyorum."

"Değer artışlarının devam etmesini bekliyorum."

İslam Memiş'in yazısında ilgili bölüm şöyle:

'Fed coşkusuyla beraber ons altın 2 bin 600 dolar, gram altın 2 bin 905 liraya yükseldi.

Powell’ın konuşmasıyla 50 dolarlık satışla beraber 2 bin 550 dolara geriledi.

Kısa vadede 2 bin 520-2 bin 616 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın da 2 bin 820-2 bin 920 lira aralığını takip edeceğim.

Bist 100 endeksi, 9 bin 964 puana yükseldi ve günü yüzde 2,06 yükselişle tamamladı.

Borsa da 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.''

Orta vadede beklentim 12 bin puan seviyesi.'

Kaynak

Yatırımcılar dikkat! İslam Memiş'e göre önümüzdeki günlerde karşımızda daha zorlu bir piyasa olacak. "Malda kalmakta fayda var" ifadelerini kullanan Memiş, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

Yatırımcılar dikkat! İslam Memiş'e göre önümüzdeki günlerde karşımızda daha zorlu bir piyasa olacak. "Malda kalmakta fayda var" ifadelerini kullanan Memiş, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

'Şimdi sırada SAVAŞ riskleri var.

Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Bundan sonra daha zorlu bir piyasaya hazır olmakta fayda var.

Ortadoğu, ABD seçimleri ve Aralık’ta beklediğim “Kusursuz Fırtına

Açıkta kalmadan mal da kalmakta fayda var.

Nakite ihtiyacı olmayan, fiyata değil miktara bakmalı.

Artık maceraya gerek yok!

Al-yat sürecine girdik.'

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