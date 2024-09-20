İslam Memiş Altın ve Borsa Yatırımcılarını "Maceraya Gerek Yok" Sözleriyle Uyardı

İslam Memiş'in yazısında ilgili bölüm şöyle:

'Fed coşkusuyla beraber ons altın 2 bin 600 dolar, gram altın 2 bin 905 liraya yükseldi.

Powell’ın konuşmasıyla 50 dolarlık satışla beraber 2 bin 550 dolara geriledi.

Kısa vadede 2 bin 520-2 bin 616 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın da 2 bin 820-2 bin 920 lira aralığını takip edeceğim.

Bist 100 endeksi, 9 bin 964 puana yükseldi ve günü yüzde 2,06 yükselişle tamamladı.

Borsa da 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.''

Orta vadede beklentim 12 bin puan seviyesi.'

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