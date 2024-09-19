Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Dolar Ne Tepki Verdi?
Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Dolar Ne Tepki Verdi?
Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı. Faiz kararı altıncı kez yüzde 50'de sabit tutuldu. Bu kararın ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Dolarda dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Bugün saat 14.00'te açıklanan bu verilerin ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Peki faiz kararına dolar/TL nasıl tepki verdi?
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Dolar kuru faiz karar öncesi güne 34.11 TL'de başlamıştı. Ancak Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
Faiz kararı sonrası dolar 34.01 TL seviyesine geriledi.
Öte yandan Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 37.16 seviyesine gerilemişti.
2025 büyüme tahmini ise yüzde 3.4 olarak güncellendi. Ankete göre doların bu ayın sonunda 34.4 TL'yi görmesi bekleniyor.
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