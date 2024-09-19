Merkez Bankası Faizi Yüzde 50'de Sabit Tuttu
Merkez Bankası Faizi Yüzde 50'de Sabit Tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Son beş aydır sabit tutulan faizde bu kez de değişikliğe gidilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir."
"Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın