Fed’den Faiz Kararı: Faizler Yıllar Sonra İlk Kez İndirildi
Fed’den Faiz Kararı: Faizler Yıllar Sonra İlk Kez İndirildi
Amerika Merkez Bankası (FED) , politika faizini ekonomistlerin 25 baz puan indirim beklentisine karşı 50 baz puan indirdi. Fed’in 4 yıl sonra yaptığı indirim ile birlikte politika faiz yüzde 5'e geriledi.
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Amerika Merkez Bankası (FED) 4 yıldır indirmediği faizleri bugün yaptığı açıklama ile 50 baz puan indirdiğini açıkladı.
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Beklentilerin 25 baz puan olduğu indirimde 50 baz puan indirim olması dikkat çekti.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Fed, son olarak Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de iki kez acil faiz indirimi kararı almıştı. Banka, enflasyonla mücadele için Mart 2022'den sonra üst üste faiz artışları yaparak faizleri 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.
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