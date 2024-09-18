18 Eylül'de Borsada Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse: Bugün Hangi Hisseler Yatırımcılara Kazanç Getirdi?
18 Eylül'de Borsada Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse: Bugün Hangi Hisseler Yatırımcılara Kazanç Getirdi?
Borsa İstanbul’da 18 Eylül günü yatırımcılar için oldukça hareketli geçti. Birçok hisse senedi gün içerisinde değer kazanarak dikkat çekti. İşte bugün yatırımcıların en çok kazandığı hisseler ve fırsatlar!
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1. Sönmez Pamuklu Sanayii A.S. (SNPAM)
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2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic Paz A.S. (ULAS)
3. Silverline Endüstri ve Ticaret A.S. (SILVR)
4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.S. (DURDO)
5. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.S. (PAPIL)
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