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18 Eylül'de Borsada Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse: Bugün Hangi Hisseler Yatırımcılara Kazanç Getirdi?

etiket 18 Eylül'de Borsada Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse: Bugün Hangi Hisseler Yatırımcılara Kazanç Getirdi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 18:33

Borsa İstanbul’da 18 Eylül günü yatırımcılar için oldukça hareketli geçti. Birçok hisse senedi gün içerisinde değer kazanarak dikkat çekti. İşte bugün yatırımcıların en çok kazandığı hisseler ve fırsatlar!

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1. Sönmez Pamuklu Sanayii A.S. (SNPAM)

1. Sönmez Pamuklu Sanayii A.S. (SNPAM)

Pamuklu sanayi sektöründe faaliyet gösteren SNPAM hisseleri bugün %9,97 oranında yükselerek 73,90 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcıların ilgisini çeken bu hisse, günün en çok kazandıranları arasında yerini aldı.

2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic Paz A.S. (ULAS)

2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic Paz A.S. (ULAS)

Turizm ve dayanıklı tüketim malları sektöründe dikkat çeken ULAS hissesi, %9,97 oranında artışla 25,16 TL’ye yükseldi.

3. Silverline Endüstri ve Ticaret A.S. (SILVR)

3. Silverline Endüstri ve Ticaret A.S. (SILVR)

Endüstriyel üretim sektöründe faaliyet gösteren Silverline, %9,96’lık değer kazancıyla 19,99 TL’ye ulaştı.

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.S. (DURDO)

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.S. (DURDO)

Ambalaj sektöründe dikkat çeken DURDO hissesi, %9,96 artışla 13,58 TL’ye yükseldi. Bugünün kazanan hisseleri arasında yer aldı.

5. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.S. (PAPIL)

5. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.S. (PAPIL)

Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Papilon, %9,95 oranında yükseliş kaydederek 84,55 TL seviyesine çıktı.

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6. Durukan Şekerleme Sanayi (DURKN)

6. Durukan Şekerleme Sanayi (DURKN)

Gıda sektörünün temsilcisi Durukan Şekerleme, %9,95’lik artışla 20,56 TL’ye ulaştı. Gıda sektörü yatırımcılarının favorisi olan bu hisse, günün yükselenleri arasında yer aldı.

7. Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. (YONGA)

7. Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. (YONGA)

Mobilya sektöründe dikkat çeken Yonga Mobilya, %9,94 değer kazanarak 76,30 TL seviyesine çıktı.

8. İşbir Holding A.S. (ISBIR)

8. İşbir Holding A.S. (ISBIR)

Holdingler arasında yer alan İşbir Holding hissesi, %9,92 artışla 119,70 TL’ye yükseldi.

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. (DZGYO)

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. (DZGYO)

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Deniz GYO, %9,26’lık artışla 7,43 TL seviyesine ulaştı.

10. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.S. (CMENT)

10. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.S. (CMENT)

Çimento sektörünün devlerinden Çimentaş, %7,97 oranında değer kazanarak 410,00 TL’ye çıktı. İnşaat sektörüne yatırım yapmak isteyenler için kazançlı bir gün oldu.

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