FED'in Faiz İndirimi Sonrası Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın Ne Kadar?
FED'in Faiz İndirimi Sonrası Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın Ne Kadar?
Altın, Fed’in faiz indirimi ile rekor seviyeye yükselmesi sonrası yükselişini sürdürdü. Altının gram fiyatı 2 bin 820 liranın üstünde. Çeyrek 4 bin 659, tam altın ise 18 bin 358 seyisine kadar çıktı.
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ABD Merkez Bankası (FED), dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez düşürdü. FED, 50 baz puanla beklenenden daha yüksek oranda indirim yaparak, politika faizini 4,75-5,00 aralığına çekti.
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Altın ise Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesinin ardından rekor seviyeye ulaştı. Spot altın haftanın ilk işlem gününde ons başına 2.564 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.
Türkiye piyasalarına bakıldığında altının gram fiyatı 2 bin 820 liranın üstünde. Çeyrek 4 bin 659, tam altın ise 18 bin 358 seyisine kadar çıktı.
Altın bu yıl bu yıl yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar etkili oldu.
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